Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Состояние экономического здоровья российских регионов в 2019 году улучшилось. Способствовало этому сочетание сразу нескольких факторов: замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора. Такой вывод содержится в совместном обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс» («Известия» первыми ознакомились с документом). Как отмечается в исследовании, наибольшую положительную динамику в прошлом году показала Сахалинская область — помощь в этом ей оказал шельфовый инвестпроект «Сахалин-1». Впрочем, наравне со столичными в 2019-м прибавили все нефтедобывающие регионы. Как считают эксперты, на самочувствии этих субъектов особо не скажутся даже нынешнее обрушение рынков и коронавирус. Гораздо важнее, в каких регионах будет введет карантин.

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий, 12 – умеренно высокий, 19 – выше среднего, и 11 – на уровне среднего. Текущее развитие еще 35 регионов — от ниже среднего до низкого, отмечается в исследовании.

Также эксперты подчеркнули, что в условиях отсутствия сильных импульсов к росту и шоковых событий экономика регионов в 2019 году продемонстрировала преимущественно умеренно позитивную динамику (59 субъектов). Ведущие регионы страны демонстрируют результаты ввиду повышенного интереса инвесторов к их ресурсам и емкости рынков. Положительную динамику могут показывать и отстающие — правда, в основном, за счет эффекта низкой базы: их рост заметен из-за невысоких стартовых позиций.

Сырье мое

Самыми экономически здоровыми регионами, как показало исследование «Эксперт РА» и «Росконгресса», стали Москва с индексом 98%, Сахалинская область (97%), Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий округ (81%), Ханты-Мансийский округ (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%) и Республика Татарстан (70%), а также Магаданская (65%) и Ленинградская области (64%).

Интересно, что наилучшую динамику показала Сахалинская область, которая прибавила 59% в индексе динамики экономического здоровья и вплотную приблизилась к Москве. Регион богат сырьем, причем эта составляющая влияет не только на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции, пояснила старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

— Доходы консолидированного бюджета субъекта в 2019 году выросли почти на 25%. В первую очередь это связано с увеличением объемов поступлений по налогу на прибыль организаций (почти в два раза), ростом добычи нефти по проекту «Сахалин-1» и налоговой базы в долларовом эквиваленте, — пояснила Гульназ Галиева.

Кроме того, по ее словам, в регионе отсутствует государственный долг, растут реальные доходы населения области, розничная торговля и объем платных услуг населению.

Что касается Московской области, которая единственная из топ-10 показала отрицательную динамику, тут, как пояснила эксперт, основной причиной явилось сокращение объема платных услуг на 3% (в январе-ноябре 2019 года он составил 97% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года) и сокращение реальных денежных доходов на 0,7%.

По итогам 2019-го в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».

«Сырьевая специализация влияет не только на темпы экономического роста, она предопределяет и региональные диспропорции в социально-экономическом развитии. Сырьевые регионы притягивают инвестиции, привлекают квалифицированные и мобильные трудовые ресурсы, что сказывается на уровне социально-экономических показателей в целом», — указывается в обзоре.

По сути, экономически здоровыми являются регионы с сырьевой рентой и очень высоким уровнем ресурсной зависимости — те, в которых высоки как доля добывающих отраслей, так и уровень соотношения долей добывающих и обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте (ВРП).

Без поддержки никак

По данным исследования, в прошлом году показали положительную динамику даже отстающие регионы, кроме Бурятии, положение которой не изменилось. В десятку антилидеров по экономическому здоровью регионов вошли Чеченская республика (- 49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия ( -64%), Ингушетия (-66%) и Тыва (-70%).

«Отстающие, напротив, не имеют совсем либо имеют незначительный объем сырья. Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора», - указывается в обзоре.

Как прогнозируют аналитики «Эксперт РА», в среднесрочной перспективе на уровень экономического развития регионов окажет влияние реализация указов президента по повышению благосостояния и качества жизни населения, реализация национальных проектов.

«Способствовать этому будут мероприятия по поддержке демографии, сокращению бедности населения, стимулирование инвестиций, инноваций и венчурного финансирования. Улучшение ситуации возможно только при федеральной поддержке — через реализацию национальных проектов и исполнение президентских указов по борьбе с бедностью. При успешном решении этой задачи первые положительные изменения можно будет наблюдать уже по итогам 2020 года», - считают эксперты.

Мировая инфекция

Однако планам может помешать коронавирус и его влияние на мировые сырьевые и фондовые рынки. Здоровью каких регионов угрожает распространение этой «экономической инфекции»?

— Ввиду широкого распространения коронавируса повышаются риски снижения товарооборота с Китаем, ограничения транспортных потоков и снижения мирового спроса на углеводороды. Вспышка инфекции косвенным образом может негативно сказаться на росте экономики страны, а соответственно и на экономике регионов. При сохранении негативного тренда низкие нефтяные котировки и слабая динамика экспорта повышают риски для доходной части бюджета регионов с высокой зависимостью от ситуации на рынке углеводородов. Также под ударом могут оказаться мегаполисы и туристические регионы ввиду снижения активности в сферах транспорта, туризма и развлечений, — считает Гульназ Галиева из «Эксперт РА».

По ее мнению, в первую очередь инфекция ударит по бюджетам регионов, а именно по формированию доходной базы.

- В частности, это скажется на объемах поступлений налога на прибыль, которые формируют существенную долю в налоговых поступлениях бюджетов регионов. Такая ситуация на фоне необходимости реализации новых нацпроектов может привести к увеличению бюджетного дисбаланса. Это может быть решено как за счет увеличения дополнительных вливаний из федерального центра, так и за счет наращивания долговой нагрузки, - полагает эксперт.

Кроме того, региональная экономическая активность будет находится в прямой зависимости от масштабов распространения заболевания среди населения региона, подчеркнул финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

- Естественно, наибольшую опасность для региональных экономик формируют риски активного распространения вируса в Москве и Санкт-Петербурге, которые являются фактически финансовыми и экономическими центрами страны, - уверен он. - Закрытие данных городов на карантин отразится значительным снижением экономической активности по стране в целом.

Что касается нефтяных регионов, то катастрофического влияния падение цен на сырье на них не окажет, считает аналитик.

- Российские нефтяные компании могут позволить себе работать в "штатном" режиме даже при весьма низких ценах на мировых рынках - точки безубыточности для некоторых производителей находятся существенно ниже отметки в 20 долларов, - полагает представитель «БКС Премьер».

Более того, отметил он, в случае «ценовых войн» на нефтяном рынке производители перейдут к наращиванию объемов производств, что может оказать дополнительную поддержку регионам.