Мал, да недорог: моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов

Моногорода планируется спасать с помощью уплотнения. Жителей предлагается переселять из опустевших домов на окраинах в центр либо в соседние поселения для снижения расходов бюджета, рассказали «Известиям» эксперты, участвующие в разработке модели для кабмина. К концу года ведомства представят доклад с различными вариантами оптимизации в правительство РФ, следует из плана реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, с которым ознакомились «Известия». Схожая система уже опробована в Воркуте, обсуждается возможность распространить её на другие города. На месте расселенных домов можно создавать зеленые зоны, а высвобождающиеся средства направить на модернизацию коммунального хозяйства.

Уплотнение по плану

Минэкономразвития, Минздрав, Минтруд и другие федеральные ведомства, а также госкорпорация ВЭБ.РФ готовят модель по переселению жителей из моногородов, а также по оптимизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и социальных объектов. К концу этого года ведомства предоставят соответствующий доклад в правительство РФ. Об этом говорится в утверждённом кабмином плане реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, с которым ознакомились «Известия».

В пресс-службах ВЭБ.РФ и Минздрава подтвердили «Известиям», что предложение находится в разработке.

Будет сформирована единая модель, которую города смогут при желании применять в условиях быстрого сокращения численности населения, пояснил «Известиям» председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский.

–– За основу планируется взять систему так называемого управляемого сжатия, когда жилищный фонд расселяют, уплотняя население и сокращая расходы бюджета, –– уточнил участвующий в экспертной разработке модели ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.

мг1 Поселок Воргашор на окраине Воркуты Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Сейчас в городах со сложным экономическим положением миграционный отток идет равномерно из всех районов. Часто многоквартирные дома остаются наполовину пустыми. При этом расходы на содержание дома и коммунальных сетей сохраняются как при прежней численности населения. Расходы на содержание ЖКХ остаются на том же уровне, населения меньше, в результате — траты на одного жителя возрастают. В том числе из-за этого в моногородах со сложным положением часто высокий уровень тарифов на ЖКХ для населения, рассказал Дмитрий Землянский.

Например, в городе Кизел в Пермском крае после закрытия шахт в некоторых домах на 200 человек оставались жить по два-три человека, а котельная, рассчитанная на обслуживание нескольких тысяч, работала на десятки. При этом ее обслуживание обходилось в 20 млн рублей в год, рассказала замруководителя направления «Пространственное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Ольга Гай.

–– Содержать при таких условиях ЖКХ и дома нерационально, эти средства можно использовать для более полезных дел, –– считает эксперт.

Для решения проблемы жильцов опустевших домов на окраинах стоит переселять в центр или в районы с более качественным жильем, районы же с расселенными домами постепенно отключать от коммуникаций. Опустевшие здания нужно сносить, и на их месте можно создавать зеленые зоны или общественные пространства, отметил Дмитрий Землянский. Это своеобразная «реновация наоборот», добавил Павел Склянчук.

По его мнению, высвобождающиеся средства можно направить на модернизацию коммунального хозяйства, это повысит качество жизни на территории. Расходы местных бюджетов могут сократиться до 20-30%, спрогнозировал Павел Склянчук. Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов оценил возможную экономию в 10–30%. При этом он уточнил, что точные суммы будут зависеть от ситуации в конкретном городе.

мг2 Мужчина идет вдоль выселенного дома в одном из районов Воркуты Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

Как ранее писали «Известия», в рамках новой программы развития моногородов их количество может сократиться вдвое — с 321 до 170. Поселения, которые исключат из списка, не смогут получать господдержку. По информации депутата Госдумы Альфии Когогиной, программа должна быть принята в ближайшие месяцы. Пока решение о том, сколько городов исключат из списка, еще не принято.

–– Обсуждение пересмотра перечня происходит без широкой общественной и экспертной дискуссии. Окончательное решение планируется принять в мае, –– добавил Павел Склянчук.

В корпорации ВЭБ.РФ добавили, что в сфере ЖКХ Фондом развития моногородов предусмотрена поддержка концессионных проектов, а также государственно-частного партнерства (ГЧП) и муниципально-частного партнёрства (МЧП), это позволит обновить коммунальную инфраструктуру.

В Минтруде запрос «Известий» перенаправили в Минэкономразвития. В Минэке дали комментарий только по программе развития моногородов, а не по стратегии пространственного развития РФ.

— При этом масштабного изменения количества городов в программе пока на ожидается, — сказали в ведомстве. — Переселение жителей моногородов в новой программе не рассматривается как мера для оптимизации жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Удачный пример

Модель, предусматривающая переселение жильцов опустевших домов в центральные районы, уже была опробована в некоторых депрессивных поселениях, например в Кизеле, отметила Ольга Гай. В администрации города на запрос «Известий» оперативно не ответили. Дмитрий Землянский в качестве удачного примера привел городской округ Воркута.

Как рассказал «Известиям» первый замруководителя администрации Воркуты Леонид Сметанин, необходимость в «управляемом сжатии» в городском округе возникла уже давно. Так, в 1991 году в Воркуте проживали 219 тыс. человек и работали 13 шахт, а сейчас функционируют только четыре шахты и проживают около 75 тыс. человек.

мг3 Шахта «Воркутинская» Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

Реализация программы «Комплексное градоэкономическое преобразование Воркуты — управляемое сжатие» началась в конце 2015 года. Жильцов малозаселенных домов переселяют как в центральную часть городского округа, так и в два крупных поселка. За четыре года от коммунальной инфраструктуры отключили 81 дом, осталось расселить еще около 50–60 зданий. Экономия бюджета Воркуты составила десятки миллионов рублей, добавил Леонид Сметанин.

Обычно люди соглашаются переезжать в более качественные дома, но иногда приходится действовать через суд, отметил Александр Пузанов.

Власти имеют право изымать для муниципальных нужд земельные участки, а вместе с ними дома. Собственники квартир в рамках ст. 32 Жилищного кодекса РФ вправе выбрать один из способов компенсации — деньги или равноценное жилье. Если квартира в социальном или служебном найме, то арендаторам предоставляются другие квартиры. Новый же собственник — государство или муниципалитет — вправе требовать устранить любые нарушения своих прав, в том числе через суд, объяснил адвокат национальной юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко.

Людей из опустевших домов переселяют в так называемый маневренный фонд. Такого временного жилья достаточно, потому что в связи с естественным оттоком населения на сегодняшний день в Воркуте пустует 5 тыс. муниципальных квартир, добавил Леонид Сметанин.

мг4 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Это один из вариантов, отметил Дмитрий Землянский. Граждане, которые покидают город, чаще всего передают квартиру муниципальным властям. По данным «Авито Недвижимость», жилье в таких населенных пунктах стоит 10–20 тыс. рублей за 1 кв. м.

Цены на недвижимость в моногородах очень низкие. Стоимость квартиры может быть сопоставима с коммунальными платежами за 2–3 года. В результате многие уезжающие по собственной инициативе жители готовы передать свое жилье муниципалитету безвозмездно, чтобы не платить коммуналку и налоги от продажи квартиры, отметил Дмитрий Землянский.