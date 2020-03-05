Долговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам

Количество мужчин и женщин, допустивших просрочку по потребительскому кредиту больше трёх месяцев, в 2019 году сравнялось, следует из данных СРО «НАПКА» (есть в распоряжении «Известий»). В предыдущие годы среди неплательщиков всегда преобладали представительницы прекрасного пола. При этом всего проблемных заёмщиков — 17,8% из 28 млн должников по необеспеченным займам. Эксперты связывают уравнение дефолтных задолженностей с уменьшением разрыва в оплате труда мужчин и женщин.

Безнадежные должники

Эксперты проанализировали граждан, имеющих просроченную задолженность сроком более 90 дней (дефолтные кредиты), и составили среднестатистический портрет неплательщика. Это мужчина или женщина, состоящие в браке, в возрасте около 40 лет, получившие среднее или высшее образование . Об этом говорится в исследовании «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (СРО «НАПКА»). При этом 39% от экономически активного населения имеют необеспеченный потребительский кредит в банке — это около 27-28 млн человек, утверждают авторы. Из них 5 млн вышли на дефолтную просрочку . Ежегодно количество таких неплательщиков прирастает в пределах 3-5%.

Отсутствие платежей в течение трёх месяцев означает невозможность погашения ссуды заёмщиком. Чаще всего дефолт происходит, когда гражданин остаётся без работы или заболевает. По такой категории займов банки начисляют максимальные резервы на возможные потери от невозврата.

Впервые нет разницы в соотношении мужчин и женщин среди «безнадежных» должников, теперь и тех, и других по 50%, сообщил «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев . Он связал это с уменьшением разрыва в оплате труда по гендерному признаку. По словам главы ассоциации, всё больше представительниц прекрасной половины человечества выходят на работу и начинают обеспечивать себя и семью . Вместе с этим у них растёт платёжеспособность и снижаются риски просрочки платежей по займам, добавил эксперт. В 2018 году 48% приходилось на просрочку у сильного пола и 52% — на прекрасную половину человечества, а в 2017 году — 47% и 53% соответственно.

В возрастном разрезе неплательщиками чаще других становятся представители сильного пола от 25 до 30 лет. Таких 23% от общего числа мужчин-должников , говорится в исследовании. Это связано с тем, что они склонны брать кредит на более дорогостоящие покупки: авто, бытовую технику или гаджеты, считает гендиректор коллекторского бюро «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата.

По его словам, чаще всего мужчина — кормилец семьи. Он обеспечивает её нужды и потребности, поэтому берёт на себя ответственность за приобретение более дорогих товаров. При этом сильный пол менее ответственно подходит к планированию бюджета и оплате, пояснил эксперт. Среди женщин в этом возрасте лишь 18% допускают дефолт по потребкредитам.

Долги подтянулись к зарплатам

По данным исследования Института экономики РАН, до принятия майских указов президента от 2012 года зарплаты женщин в России были в среднем на 33-35% ниже, чем у мужчин. По мере реализации поручений главы государства разрыв сокращался и в 2019 году составил 27,4%. Абсолютных цифр авторы не указывают. В целом наблюдается положительная динамика в выравнивании зарплат у обоих полов. В Москве расхождение намного меньше — всего 11%. При этом отмечается, что разница в пенсиях по стране составляет 5,5% в пользу мужчин, а в российской столице гендерные различия «практически отсутствуют». В целом в мире прекрасная половина человечества получает на 16-22% меньше сильного пола, следует из данных Международной организации труда.

Авторы исследования отмечают: женщины склонны занимать более точную сумму «без запаса», потому что они чаще отвечают за ведение домашнего бюджета. Мужчины занимают в среднем на 15 тыс. рублей больше, чем им нужно, на всякий «пожарный» случай.

В то же время женщины старше 60 лет в два раза чаще выходят на дефолт, чем представители сильного пола. Это связано не с платежной дисциплиной, а с тем, что женщины живут дольше. По этой причине банки менее охотно кредитуют мужчин в этом возрасте.

Молодые люди до 24 лет стали в два раза чаще выходить на дефолт. Если в 2017 году на них приходилось лишь 3% неплатежей, а в 2018 году – около 5%, то в 2019-м практически 8%. Исследователи связывают это с тем, что после кризиса 2014 года банки стали искать новых клиентов.

Финансовые организации активно кредитуют молодежь, понимая, что родители помогут детям в случае проблем с оплатой, утверждает гендиректор коллекторского агенства «НСВ» Роман Волосников. По его словам, на протяжении пяти лет число таких заёмщиков в кредитном портфеле банков растёт. Однако на практике наблюдается увеличение доли неплательщиков в этой возрастной категории, потому что они не склонны планировать бюджет, совершают эмоциональные покупки и не понимают условия кредитования, добавил он.