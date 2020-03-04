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Показатель долговой нагрузки по ипотеке превысил 50%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Исследование бюро кредитных историй ОКБ, которое оказалось в распоряжении «Известий», продемонстрировало, что показатель долговой нагрузки (ПДН) российских ипотечных заемщиков в 2019 году с доходом до 70 тыс. рублей превысил отметку в 50%, а среднее значение соответствует 63,3%.

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По статистике прошлого года, самый большой ПДН у граждан с доходом до 30 тыс. рублей (86%). У тех, кто зарабатывает в промежутке от 30 до 50 тыс. рублей, он составляет примерно 58,4%, а у получающих 50–70 тыс. он равен 45,5%.

Представители Центрального банка сообщили изданию, что в 2019 году 81,9% граждан, которые взяли ссуду на квартиру, получали зарплату до 75 тыс. рублей, а средний платеж составил чуть меньше половины дохода заемщиков.

В Абсолют Банке «Известиям» рассказали, что финансовые организации проводят анализ дохода клиента в том числе за счет его созаемщиков, указанных в договоре. Это позволяет не допустить просрочку по платежам. Гораздо более высокие риски представляют из себя граждане, внесшие низкий первоначальный взнос с большим размером кредита, по которому предусматривается высокие ежемесячные выплаты. Однако это случается по причине того, что недвижимость дорожает с каждым годом все больше и больше, заставляя людей брать значительные суммы в банках.

Согласно статистике бюро кредитных историй «Эквифакс» за прошедший год, средняя месячная ипотечная оплата выросла с 25,3 тыс. до 27,3 тыс. рублей. В 2017 году отметка ежемесячного взноса была равна 26,5 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дом платежом красен: показатель нагрузки ипотечников превысил 50%

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