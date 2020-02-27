Названы самые популярные категории ипотечных заемщиков в России

В России женщины в два раза чаще мужчин берут ипотеку в одиночку. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, результаты которого оказались в распоряжении «Известий» в четверг, 27 февраля.

Вместе с тем главными покупателям квартир в России остаются семьи. На их долю приходится 57% сделок с ипотечным кредитом. В остальных случаях займы на жилье берут одинокие женщины (28%) и мужчины (15%).

«Анализ активности клиентов показал, что пик по числу сделок за 2019 год пришелся на декабрь, когда было оформлено 13% всех сделок за 12 месяцев. Это отразило зависимость спроса на кредиты от поведения ипотечных ставок: к концу года они достигли минимума и составили от 8% годовых по стандартным программам банка и от 4,7% годовых по программам с господдержкой», — прокомментировала динамику сделок директор департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Ольга Шведова.

Отмечается, что в целом ипотечный займ россиянина достиг 2,26 млн рублей. Это на 22,1% больше, чем годом ранее.

За год средний размер ипотечного займа снизился только в трех региональных филиалах Россельхозбанка: Ивановском — на 5%, до 1,59 млн рублей, Калужском — на 1,8%, до 1,77 млн рублей и Адыгейском — на 0,4%, до 1,45 млн рублей. В остальных субъектах зафиксирован рост.

Средний возраст заемщика не изменился и составил 37–38 лет.

28 января Росбанк провел исследование и определил регионы с самой доступной для жителей России ипотекой. В числе лидеров оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

15 января глава Сбербанка Герман Греф предсказал, что процентные ставки по ипотеке в 2020 году будут снижаться.