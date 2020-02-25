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В Минфине допустили ипотечную ставку ниже 8% до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ставка по ипотечным кредитам в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

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По его словам, это возможно даже при сохранении текущей ключевой ставки ЦБ, сообщает «РИА Новости». В ближайшее время, отметил Моисеев, Минфин представит правительству доклад о мерах, которые могут содействовать снижению ставок по ипотеке. Итоговые предложения после обсуждений в кабмине представят председателю правительства РФ к 16 марта.

Как напомнил замминистра, главная задача заключается в том, чтобы достичь уровня ипотечной ставки ниже 8% к 2024 году, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин отметил дороговизну ипотеки. По его словам, ставки должны опуститься ниже 8%. Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и Хуснуллину подготовить соответствующие предложения.

7 февраля Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 25 б.п. — до 6% годовых. Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что это поможет дальнейшему уменьшению ставок, в том числе по ипотечным займам.

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