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Минтруд России назвал число воспользовавшихся льготной ипотекой семей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Программой льготного ипотечного кредитования в 2019 году воспользовались 42 тыс. семей, и это в два раза больше, чем прогнозировалось. Такое заявление сделал замглавы Минтруда Алексей Вовченко в понедельник, 2 марта, на круглом столе ОНФ, посвященном нацпроекту «Демография».

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«Свыше 42 тыс. семей оформили ипотечный кредит со сниженной ставкой на весь срок кредитования. Когда мы планировали программу, мы рассчитывали, что получателями кредитов станут 20 тыс. семей. Фактическое количество семей, получивших льготу, вдвое больше прогнозного показателя», — приводит «РИА Новости» слова Вовченко.

Отмечается, что ипотечным кредитом на льготных условиях могут воспользоваться семьи с детьми, родившимся после 1 января 2018 года.

13 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ипотека в стране очень дорогая и эту ситуацию надо изменить. Он призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков.

28 января Росбанк провел исследование и определил регионы с самой доступной для жителей России ипотекой. В числе лидеров оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

9 декабря экс-председательства правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях льготной ипотечной программы для молодых семей Дальнего Востока.

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