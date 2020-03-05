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Коллекторы назвали причины просрочки платежей по кредитам у россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Каждый четвертый россиянин, взявший кредит, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью «РИА Новости», опубликованном 5 марта.

По его словам, на сегодняшний день в активной работе коллекторских агентств находится 7 млн кредитов на сумму более 1 трлн рублей. Вместе с тем банки ежегодно привлекают коллекторов для работы с 4 млн долгов общим объемом свыше 400 млрд рублей.

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«По-прежнему подавляющее большинство должников ссылаются на финансовые трудности — порядка 58%. Чаще всего причиной просрочки становится падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потеря работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%), семейные обстоятельства (5%), не рассчитал свои финансовые возможности и не хватает денег на выплату (10%)», — рассказал Мехтиев.

Есть и другие причины появления задолженности, отметил он. Так, 9% заемщиков не согласны с суммой долга, а 6% не поняли условия и не знают, как внести платеж. Еще 5% изначально не планировали возвращать долг и либо являются мошенниками, либо полагают, что подобное позволительно.

Чтобы не стать объектом внимания коллекторов, следует «платить по долгам вовремя и полностью». Если же избежать встречи не удалось, то сотрудника коллекторского агентства следует воспринимать как консультанта, «с которым можно и нужно обсудить, как выйти из ситуации неплатежей», советует Мехтиев.

Как рассказывал Мехтиев «Известиям» в январе, наиболее добросовестными заемщиками являются семейные пары с двумя и более детьми, а также пенсионеры.

В том же месяце в Госдуме предложили запретить деятельность коллекторских агентств из-за участившихся жалоб граждан на действия коллекторов.

Позднее в Минюсте выступили с инициативой узаконить роботов-коллекторов с использованием их не более раза в сутки и двух раз в неделю. В феврале СМИ писали, что ведомство разрабатывает закон, согласно которому коллекторы будут работать не под своими именами, а под цифровыми псевдонимами.

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