Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов

Министерство юстиции России предложило узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан. Об этом говорится в подготовленном ведомством законопроекте, который опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Под роботом-коллектором подразумевается сервис для отправки голосовых сообщений, который будет использовать систему генерации речи, а также сможет поддерживать различные сценарии разговоров с должниками, что будет считаться взаимодействием с ними.

Система может стать одним из способов общения с должником.

Документ предусматривает и ряд ограничений. Робота можно использовать не более одного раза в сутки, не более двух раз в течение календарной недели и не более восьми раз в течение календарного месяца.

5 декабря Госдума предложила ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн назвал причиной такого решения массовые жалобы граждан на коллекторов, которые игнорируют ограничительные меры, ранее принятые парламентом.