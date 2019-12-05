В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для незаконных коллекторов

Государственная дума предложила ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции создаст группу для проработки соответствующих поправок и внесения их в УК РФ. Об этом «Известиям» рассказал зампред комитета Александр Хинштейн.

По его словам, причиной такого решения стали массовые жалобы граждан на коллекторов, которые игнорируют ограничительные меры, ранее принятые парламентом. Эксперты также считают ужесточение наказания актуальной темой, так как сейчас за подобные неправомерные действия взыскателям грозит только административная ответственность.

«Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не просто за рамки своих полномочий, но и здравого смысла», — заявил «Известиям» парламентарий.

Рабочей группе предстоит разобраться, чего именно не хватает для решения проблемы с точки зрения законодательства, а также в том, какая мера уголовной ответственности может быть введена.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ведите себя коллектно: взыскателей долгов хотят отучить от методов 90-х