Эксперт предрекла рост долгов за ЖКУ без коллекторов

Долги россиян перед управляющими компаниями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ. — «Известия») вырастут, если из схемы по взысканию задолженностей окончательно исключить коллекторов, рассказала «Известиям» исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

О том, что депутаты Госдумы до конца января 2020 года планируют разработать законопроект, который перекроет коллекторам доступ к долгам за ЖКУ, 4 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Летом в России уже вступил в силу законодательный запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным взыскателям. Однако запрет можно обходить через агентский договор. Законодатели намерены убрать эту лазейку.

Принятие нового законопроекта станет катастрофой для отрасли ЖКХ, уверена Москвина.

«Очень накладно управляющей компании иметь свой штат по взысканию задолженностей. А они огромные у каждой компании. Всё идет к тому, что долги за ЖКУ будут расти», — сказала эксперт.

Она добавила, что поведение коллекторов в сфере ЖКХ интеллигентнее по сравнению с микрофинансовой отраслью.

«В ЖКХ коллекторы не ведут себя так, как бандиты с микрозаймами. Это совсем другие люди, это правовое направление. Они регулируемые и лицензируемые. Никаких эксцессов по взысканию коллекторами долгов за ЖКУ не было», — добавила Москвина.

В 2019 году доля обязательных платежей, таких как ЖКХ и налоги, а также оплата кредитов, превысит 15% от доходов россиян, что является критическим уровнем, говорится в исследовании «БКС Премьер» от 3 декабря.