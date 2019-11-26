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Банки стали раньше передавать долги заемщиков коллекторам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Должники все чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают в работу коллекторам «молодые» долги. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которым ознакомились «Известия».

С января по сентябрь 2019-го финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181–360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, уменьшение сроков передачи долгов коллекторам говорит о том, что у банков растет число безвозвратных ссуд и от них предпочитают избавляться, чтобы они не сказались отрицательно на ликвидности кредитного учреждения.

Особенно это касается мелких банков, крупные финансовые организации из топ-30 предпочитают возвращать долги самостоятельно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С баланса вон: банки стали раньше передавать долги коллекторам

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