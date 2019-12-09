Коллекторы назвали минусы идеи запрета на взыскание долгов с пенсий

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев указал на недостатки идеи о запрете на взыскание долгов с пенсий россиян. Об этом он рассказал в интервью «Известиям» в понедельник, 9 декабря.

Ранее в понедельник, 9 декабря, СМИ сообщили о том, что Минэкономразвития России подготовило два законопроекта, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Во втором идет речь о том, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум. В то же время сохраняется возможность взыскивать из пенсии задолженности по оплате услуг ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.

По словам Мехтиева, данная инициатива далеко не сразу скажется на досудебном взыскании — эти законопроекты Минэкономразвития касаются судебного взыскания и окажут влияние на тех, кто обратился в высшую инстанцию для урегулирования вопроса. Президент НАПКА отметил, что также важно не допустить ситуацию, когда пенсионерам начнут отказывать в кредите, несмотря на то что, по статистике, это самая дисциплинированная категория.

«На сегодня доля клиентов старше 60 лет в портфелях банков превышает 11%, и с каждым годом их количество возрастает. Среди должников доля возрастной категории 60+ находится на минимальном уровне по сравнению с более молодыми заемщиками», — сказал представитель коллекторской отрасли.

Тем не менее если мера вступит в силу, то кредиторы будут обязаны учитывать этот фактор при принятии решения о выдаче ссуды, заключил эксперт.

Ранее 9 декабря замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин в беседе с «Известиями» предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий.

В ноябре стало известно, что половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) более 50% и выше. Эти граждане тратят на погашение кредитов более половины ежемесячного дохода.