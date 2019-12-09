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Коллекторы назвали минусы идеи запрета на взыскание долгов с пенсий

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев указал на недостатки идеи о запрете на взыскание долгов с пенсий россиян. Об этом он рассказал в интервью «Известиям» в понедельник, 9 декабря.

Ранее в понедельник, 9 декабря, СМИ сообщили о том, что Минэкономразвития России подготовило два законопроекта, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Во втором идет речь о том, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум. В то же время сохраняется возможность взыскивать из пенсии задолженности по оплате услуг ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.

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По словам Мехтиева, данная инициатива далеко не сразу скажется на досудебном взыскании — эти законопроекты Минэкономразвития касаются судебного взыскания и окажут влияние на тех, кто обратился в высшую инстанцию для урегулирования вопроса. Президент НАПКА отметил, что также важно не допустить ситуацию, когда пенсионерам начнут отказывать в кредите, несмотря на то что, по статистике, это самая дисциплинированная категория.

«На сегодня доля клиентов старше 60 лет в портфелях банков превышает 11%, и с каждым годом их количество возрастает. Среди должников доля возрастной категории 60+ находится на минимальном уровне по сравнению с более молодыми заемщиками», — сказал представитель коллекторской отрасли.

Тем не менее если мера вступит в силу, то кредиторы будут обязаны учитывать этот фактор при принятии решения о выдаче ссуды, заключил эксперт.

Ранее 9 декабря замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин в беседе с «Известиями» предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий.

В ноябре стало известно, что половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) более 50% и выше. Эти граждане тратят на погашение кредитов более половины ежемесячного дохода.

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