Микрозарплатное рабство: число займов до получки выросло в 1,5 раза

Россияне в этом году стали чаще занимать у микрофинансовых организаций, чтобы восполнить нехватку средств и рефинансировать банковские кредиты. К такому выводу, проанализировав цели, которые клиенты указывают при обращении за деньгами, пришли эксперты компании Webbankir, входящей в топ-5 на рынке МФО. Как показало исследование, за последние три года доля займов на срочные нужды увеличилась в 1,5 раза. При этом на столько же сократилось количество обращений за деньгами на дорогие покупки. МФО ожидают дальнейшего притока клиентов из-за ужесточения кредитной политики банками — в этих организациях уверены, что в период финансовой нестабильности люди будут брать займы в основном на неотложные нужды.

Не до покупок

Чтобы выявить, как изменились цели займов в России за три года, финансовая онлайн-платформа Webbankir проанализировала несколько десятков тысяч заявок на получение денег, которые были поданы в январе-феврале 2020-го и за аналогичный период 2017 года. Как показали результаты исследования («Известия» первыми ознакомились с ним), чаще всего у МФО брали деньги на личные нужды, в том числе на содержание дома, семьи и решение бытовых проблем. В начале 2020 года доля таких займов составила 22,4%, в 2017-м она была немного меньше — 21,4%.

Между тем доля займов на неотложные нужды (когда люди напрямую указывали, что деньги понадобились им срочно, не хватает до зарплаты, сложились непредвиденные обстоятельства и т. п.) подскочила в 1,5 раза — с 10,2% в 2017-м до 15,3% в 2020-м. Таким образом, по популярности эта цель обошла две другие популярные категории — на ремонт и покупку дорогостоящих потребительских товаров. К слову, доля займов на ремонтные работы осталась практически неизменной — около 15%.

Эта тенденция стала общей для всех МФО, считает и директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит» Надежда Димченко, люди в основном берут средства именно на неотложные нужды. По ее словам, доля таких займов составляет примерно половину всех выдач.

Микрозарплатное рабство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

А вот доля займов на приобретение бытовой техники, электроники, одежды и мебели просела почти в 1,5 раза. Если в 2017 году они составляли 20,5% от общего числа выдач, отмечают в Webbankir, то в 2020-м — всего 14,4%. В относительном выражении россияне стали реже занимать на все категории бытовой техники и электроники (холодильники, телевизоры, стиральные машины, компьютеры и т. п.), за исключением мобильных телефонов. Займы на смартфоны стали почти вдвое популярнее, чем три года назад, — 2,3% от общего числа выдач.

— Подобные изменения связаны с тем, что доходы населения не растут (в 2019 году реальные располагаемые доходы увеличились всего на 0,9%. — «Известия») и многим становится сложно рассчитать средства до зарплаты. Люди вынуждены экономить на дорогостоящих покупках, делая исключение только для смартфонов, которые стали для современного человека универсальным средством развлечения, рабочим инструментом и показателем статуса, — прокомментировал данные исследования гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарёв.

При этом тенденция характерна не только для регионов, но и для обеих столиц, уточнили в МФО.

— Снижение доли заявок на финансирование дорогостоящих покупок — общая тенденция во многих сегментах. Спрос на товары длительного потребления не растет из-за стагнации или падения реальных доходов населения, — отметил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Кроме того, наблюдается и рост займов с целью погашения ранее взятых кредитов, добавила Надежда Димченко. По ее словам, это также можно объяснить слабым ростом доходов населения.

— Порядка 10% клиентов сразу указывают в анкете, что берут деньги на обслуживание кредита в банке, — сообщила она.

Под большой процент

Так называемые PDL-займы (pay day loans, или «займы до зарплаты») — лишь общее обозначение для сумм до 30 тыс. рублей, которые МФО выдают на срок до 30 дней, пояснили «Известиям» в Webbankir. При этом деньги людям нужны на совершенно разные цели. Это могут быть как срочные нужды, так и покупка, например, смартфона или телевизора, без которых, строго говоря, до зарплаты можно и обойтись.

— Можно взять деньги в долг на продукты, а можно на покупку бытовой техники: ведь если сломался холодильник, хранить продукты негде. Иногда займы берут на приобретение одежды, потому что нужно пойти на собеседование или просто «нечего надеть», а в магазине висит красивое платье. Кому-то нужны деньги на посещение врача и лекарства. Но цели, на которые берут займы, могут быть и весьма экзотическими: к примеру, билет в театр, подарки к праздникам и даже свадьба, если денег на организацию торжества по каким-то причинам не хватило, — уточнили в организации.

Микрозарплатное рабство Фото: Depositphotos

При этом в МФО отмечают рост средней суммы займа с 2017 года с 8 тыс. до 8,5 тыс. рублей, что примерно соответствует общей тенденции на рынке. По итогам третьего квартала прошлого года, по данным ЦБ, средняя сумма, которую берут россияне в долг у микрофинансистов, составила именно 8 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге, отметили в Webbankir, основываясь на своей статистике, этот показатель немного выше — 10 тыс. и 9,1 тыс. рублей соответственно.

В дальнейшем МФО прогнозируют рост средней суммы займа. Кроме того, отрасль ожидает притока клиентов на фоне ужесточения многими банками кредитной политики (в том числе из-за введения показателя предельной долговой нагрузки).

— И люди реально будут брать деньги в основном на неотложные нужды, — уверена Надежда Димченко из «МигКредита».

При этом, полагают эксперты, ограничительные меры регулятора на рынке МФО на интерес граждан особенно не повлияют.

— Снижение полной стоимости кредита (ПСК) в целом не оказывает заметного влияния на и без того высокий спрос, — уверен Иван Уклеин.

По его мнению, предельная ставка в 365% годовых — скорее ограничительная мера для защиты заемщиков МФО от чрезмерной закредитованности.