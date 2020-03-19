Три за один: банки нарастили комиссионные доходы по займам на 227%

Комиссионные доходы банков по кредитам гражданам в 2019 году выросли на 227% и составили 51,9 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании «БКС Премьер» (есть у «Известий»). При этом в прошлом году доходы от процентов по займам физлицам впервые превысили прибыль от ставок для корпоративного кредитования. Причина — в более высоких процентах для граждан и стагнации выдачи ссуд предпринимателям. Эксперты указывают: за счет повышенной комиссионной прибыли финансовые организации стремятся снизить риски, к тому же она менее подвержена влиянию кризисов и поможет банкам пережить последствия коронавируса.

Надежный доход

Банки стремятся повысить свою устойчивость и покрывать операционные расходы дополнительной прибылью. На это их толкает падение процентного дохода по кредитам, который снижается из-за уменьшения ключевой ставки до 6%. Так, за прошлый год финансовые организации увеличили комиссионные доходы по займам гражданам на 227,3%. Они составили 51,9 млрд рублей против 15,8 млрд рублей за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные исследования «БКС Премьер».

Справка «Известий» Комиссионные доходы по потребительским займам включают в себя, например, единоразовые платежи за снижение ставки, СМС-уведомления, страховку и другие сопутствующие услуги, включенные в кредитный договор.

В нынешней экономической обстановке низкие уровни процентных доходов, вероятно, сохранятся на длительный период, поэтому банки ищут способы компенсации, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. По его словам, кредитные организации получают комиссионный доход от операций с картами, транзакционного бизнеса, предоставления банковских гарантий, управления активами и продуктов, сопутствующих выдаче займов, например страхования.

— В 2020 году рентабельность банковского бизнеса снизится, потому что реализовался рыночный риск. Это значит, что ценные бумаги на балансе записаны по более высокой цене, чем они торгуются на бирже. Также финансовым организациям нужно увеличивать резервы на возможные потери из-за снижения качества ссуд предприятиям, по которым нанесли удар сложные экономические условия. Ожидаем роста доли безрисковых комиссионных доходов в прибыли банков, потому что упадет спрос на потребительские займы и автокредиты, — оценил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

За три года покрытие операционных расходов комиссионным доходом увеличилось на 8,9 п.п., до 79,2%, сообщили в пресс-службе Альфа-банка. Стратегическая цель — достигнуть 100%, что даст финансовой организации дополнительную устойчивость и поддержит прибыльность. Там добавили, что основной рост пришелся на комиссии по расчетам и страховкам.

Сбербанк отказался от комментариев. В других опрошенных «Известиями» кредитных организациях из топ-30 не ответили на вопросы о причинах увеличения комиссионных доходов по займам гражданам. В ЦБ не смогли оперативно ответить на аналогичный запрос, а также оценить влияние дополнительных платежей на доступность займов.

Гражданам выгоднее

Авторы исследования отмечают, что в 2019 году эффективность кредитования граждан превысила аналогичный показатель по корпоративным займам. На процентах по ссудам физлицам банки заработали на 15,5% больше, чем годом ранее — 2,2 трлн рублей. На займах бизнесу прибыль финансовых организаций увеличилась на 2,2%, до 2,1 трлн рублей.

Наблюдается дефицит качественных заемщиков среди юридических лиц, поэтому в прошлом году ссудный портфель бизнеса прибавил незначительно — 1,4%, утверждает Александр Сараев. За аналогичный период долг по потребительским кредитам вырос на 19%, следует из данных ЦБ. Это привело к тому, что доходы по займам гражданам превзошли прибыль от корпоративного кредитования, добавил он.

При этом по кредитам населению традиционно более высокие ставки, поэтому, несмотря на значительную разницу в объемах кредитования, потребительский сегмент приносит больше дохода, рассказал директор – руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Влияние коронавируса

Дальнейшее распространение коронавируса может привести к рецессии и ухудшению кредитного качества заемщиков в отдельных отраслях, считает эксперт. Это негативно отразится на динамике выдачи займов, ведь финансовым организациям придется аккуратнее оценивать риск того, что ссуду могут не вернуть.

При этом Михаил Доронкин полагает, что комиссионные доходы ведут себя стабильнее в периоды экономических спадов. Они могут частично нивелировать негативный эффект на финансовый результат банков, добавил он.

С ним соглашается аналитик «Финама» Наталья Малых: распространение вирусной инфекции негативно повлияет на процентные доходы банков и качество кредитного портфеля. Предпринятые правительствами разных стран меры по борьбе с COVID-19 ограничивают международную торговлю, бизнес, влияют на логистику и, соответственно, могут ухудшить отчеты по прибыли компаний в I и II кварталах.

— Эти компании могут допустить просрочку по кредитам или даже объявить дефолт. В лучшем случае ожидаем снижение экономической активности, а общая неопределенность приведет к падению выдачи новых кредитов и ограничит рост комиссионных, так как объем торговых операций снизится, — считает эксперт.

В Альфа-банке и ОТП-банке не ожидают влияния коронавируса на прибыль и деятельность кредитных организаций.