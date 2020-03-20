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Тинькофф Банк ожидает наплыва клиентов из-за пандемии

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Тинькофф Банк на фоне распространения коронавируса ожидает наплыва клиентов. Это связано с дистанционной схемой работы в банке, рассказал председатель правления Оливер Хьюз.

Клиентам Тинькофф Банка не нужно идти в офис, чтобы совершить какую-либо операцию. Все документы заполняются онлайн, а на следующий день к человеку приезжает представитель банка, «естественно, в маске и с санитайзером», проводит идентификацию для ЦБ, открывает счет, отвечает на вопросы, оставляет карточку и уезжает. В условиях пандемии это «очень круто», заявил Хьюз в интервью порталу «Банки.Ру».

По словам председателя правления, «Тинькофф» не пострадал от мер против коронавируса. Многие функции и так выполнялись удаленно. Более 10 тыс. операторов колл-центра работали из дома, эту структуру даже не пришлось перестраивать.

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