Тинькофф Банк ожидает наплыва клиентов из-за пандемии

Тинькофф Банк на фоне распространения коронавируса ожидает наплыва клиентов. Это связано с дистанционной схемой работы в банке, рассказал председатель правления Оливер Хьюз.

Клиентам Тинькофф Банка не нужно идти в офис, чтобы совершить какую-либо операцию. Все документы заполняются онлайн, а на следующий день к человеку приезжает представитель банка, «естественно, в маске и с санитайзером», проводит идентификацию для ЦБ, открывает счет, отвечает на вопросы, оставляет карточку и уезжает. В условиях пандемии это «очень круто», заявил Хьюз в интервью порталу «Банки.Ру».

По словам председателя правления, «Тинькофф» не пострадал от мер против коронавируса. Многие функции и так выполнялись удаленно. Более 10 тыс. операторов колл-центра работали из дома, эту структуру даже не пришлось перестраивать.