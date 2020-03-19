«Тинькофф Мобайл» запустил eSIM в 63 регионах страны

«Тинькофф Мобайл» первым из российских мобильных операторов запустил пилотный проект по дистанционному подключению виртуальных SIM-карт eSIM в 63 регионах страны.

Клиенты «Тинькофф» смогут подключить eSIM удаленно и сразу начать пользоваться связью везде, где официально представлен оператор. «Подключить дистанционно eSIM от «Тинькофф Мобайла» может любой клиент, который уже пользуется банковскими продуктами экосистемы «Тинькофф», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 19 марта.

Те, кто не пользуется продуктами «Тинькофф», могут для подключения оформить любую банковскую карту, после чего eSIM станет доступна.

Отмечается, что подключение — бесплатно, а в течение первой недели новые абоненты могут не платить за звонки и интернет.

«eSIM — это следующий шаг в развитии мобильной связи. Мы уверены, что за этой технологией будущее, поэтому после получения всех необходимых согласований от госорганов мы первыми на рынке запускаем масштабный пилотный проект удаленного подключения к eSIM сразу в 63 регионах страны», — прокомментировал запуск нового продукта CEO «Тинькофф Мобайла» Георгий Чесаков.

По его словам, виртуальная карта безопасна с точки зрения защиты данных. Даже если у клиента украдут телефон, мошенники не смогут переставить SIM-карту в другое устройство и получить доступ к финансам, при этом смартфон можно будет дистанционно заблокировать.

На eSIM также можно дистанционно перенести существующий номер от другого оператора, а во время переноса пользоваться и старой, и виртуальной картой одновременно.

В настоящее время услуга доступна 11 млн клиентам компании на смартфонах и планшетах.

eSIM — это виртуальная SIM-карта, которая не привязана к какому-либо оператору связи. Она может работать одновременно с обычной пластиковой SIM-картой — звонки и сообщения будут поступать на обе карты. Настройка и активация виртуальных карт осуществляется в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла» вручную или с помощью QR-кода. В приложении на Android установка eSIM происходит автоматически.