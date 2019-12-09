Накликали: «Тинькофф» запускает первое российское суперприложение

Группа компаний «Тинькофф» запускает первое в России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств. Его главным конкурентным преимуществом станет расширенный набор финансовых, развлекательных, ритейл- и прочих сервисов, а также наличие магазина цифровых продуктов и услуг от партнеров среди крупнейших игроков рынка. Это, по мнению разработчиков, делает суперприложение «Тинькофф» аналогом китайского WeChat — своего рода иконы в мире суперприложений: сегодня без мультисервиса компании Tencent прожить в современном Китае практически невозможно. Эксперты считают, что выход на рынок SuperApp «Тинькофф» форсирует в России экосистемную гонку –– в ней сегодня участвуют банки и крупнейшие интернет-компании. Выигравший ее получит контроль практически над всеми сферами жизни пользователей, уверены они.

Приложение приложений

Новое суперприложение (SuperApp) соберет под одной кнопкой в смартфоне все банковские и финансовые продукты «Тинькофф» и его партнеров из числа крупнейших российских компаний, следует из его описания. Но этим разработчики не ограничились: с помощью единого сервиса можно будет купить цветы, заказать билеты на футбол или в театр, еду в ресторане, вызвать такси и многое другое. По словам представителей «Тинькофф», в приложении будут также доступны услуги практически во всех сферах жизни современного человека.

Доступ к своему приложению в AppStore в «Тинькофф» обещают открыть уже в ближайшие дни. Позже появится его версия для Android. По расчетам разработчиков, к 2023 году товары и услуги с помощью SuperApp будут покупать 20 млн пользователей (сейчас разными продуктами «Тинькофф», по его собственным расчетам, пользуются 10 млн человек). Это будет одновременно и свой «внутренний AppStore» с мини-приложениями, и первый российский WeChat на финансовом рынке с партнерскими сервисами и услугами, объяснил концепцию сервиса старший вице-президент «Тинькофф» Артем Яманов.

Фото: пресс-служба Тинькофф

Справка «Известий» WeChat –– сервис компании Tencent, которым в Китае пользуется более 1 млрд подписчиков. В нем объединены мессенджер, платежный сервис, онлайн-магазин, сервис заказа такси. Фактически эта экосистема охватывает все сферы жизни и все активности пользователя.

По словам Артема Яманова, с WeChat суперприложение «Тинькофф» роднит и способ наполнения. Группа намерена дать доступ к «кнопке» множеству сторонних партнеров с их мини-приложениями, следует из ее материалов. Среди первых партнеров — крупнейший онлайн-ритейлер Goods.ru, доставка продуктов «Утконос», крупнейшие федеральные продуктовые ритейл-сети, группа компаний «Литрес» и т.д. На старте в суперприложении «Тинькофф» будет четыре добавленных сервиса от партнеров: клининг, запись на квесты, в больницы и поликлиники, в салоны красоты, доставка косметики и цветов. Далее эти направления будут расширяться за счет подключения новых поставщиков услуг.

Мини-приложения на своей площадке позволяет размещать сторонним поставщикам китайский digital-гигант Alipay. К началу нынешнего года на этой площадке было около 120 тыс. партнерских приложений, ежедневное число пользователей сервиса при этом достигало 230 млн.

Экосистемный подход

Российский рынок уникален: на нем не просто существуют, но и активно развиваются отечественные экосистемы, говорил в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков. По его словам, внутри экосистемы должен быть банк, ведь ее пользователи как-то должны платить за товары и услуги.

Строительством собственной экосистемы с суперприложением на вершине сейчас занимается не только «Тинькофф». О таких планах недавно говорили представители Mail.ru Group. По этому пути могут также пойти «Яндекс» и Сбербанк, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По его словам, в отличие от Китая, полноценных суперприложений в России пока нет. А «Яндекс.Такси», которое, к примеру, сейчас позволяет заказывать товары повседневного спроса и продукты, все-таки более локальное явление. В Китае суперприложения пользуются огромным спросом во многом потому, что там закрыт доступ к Facebook, ко многим сервисам Google. Поэтому там они отчасти заменяют интернет, рассказывает эксперт. В Европе, США и Латинской Америке подобные сервисы не взлетают во многом из-за консервативной банковской системы, затрудняющей платежи внутри приложения, говорит он.

Фото: пресс-служба Тинькофф

Смысл суперприложения в том, что с каждой операции в нем, с каждой трансакции его владелец получает определенную комиссию, объясняет Юрий Грибанов. Пользователь же избавлен от нужды в поисках необходимых сервисов, в том числе платежных. Проект «Тинькофф» может стать индикатором того, как такая схема будет работать в России, как эта идея ляжет на национальный менталитет, рассуждает эксперт.

«Тинькофф» создает собственную экосистему уже не первый год. Например, в позапрошлом году компания создала виртуального сотового оператора (MVNO) «Тинькофф мобайл». Как показывает статистика компании «ТМТ консалтинг», опубликованная на этой неделе, по итогам III квартала 2019 года он оказался третьим по количеству пользователей MVNO в России.

Говорит и вкладывает

«Тинькофф» также ранее в этом году разработал собственного голосового помощника «Олега». По словам Артема Яманова, он будет тесно интегрирован с новым суперприложением. Он станет для пользователя полноценным персональным финансовым консьержем: клиент сможет получить любую услугу в рамках суперприложения, вызвав «Олега» и дав ему инструкции, обещают в «Тинькофф». Сам «Олег» также будет знать финансовый и потребительский профиль клиента, его привычки и предпочтения, а также угадывать его намерения и запросы, экономя время и ресурсы.

Еще одной базовой функцией «Олега», которая будет усиленно развиваться в суперприложении, станут финансовые консультации и напоминания. Так, он будет консультировать клиента, как можно приумножить его средства через вклады или «Тинькофф Инвестиции», даст советы по накоплениям и ведению финансов, напомнит о неоплаченных счетах, налогах и штрафах и т.д.

В целом искусственный интеллект в сочетании с теми знаниями, которые о своем клиенте получает банк, дают суперприложению «Тинькофф» преимущество перед небанковскими экосистемами, считает Артем Яманов.

— Искусственный интеллект будет предугадывать, например, какая потребность есть сейчас у человека, открывающего мобильное приложение –– в зависимости от места, времени, последних трансакций и десятков других факторов. Мы можем понять, делает ли человек ремонт, есть ли у него дети, автомобиль, какие у него предпочтения в еде, готовится ли он к путешествию или свадьбе и т.д. Мы проводим опросы в «Историях» в мобильном приложении –– «Есть ли у вас домашние животные?», «Едите ли вы мясо?» Всё это помогает максимально сузить сегменты и предлагать человеку интересные и подходящие ему продукты и сервисы предельно точно, в правильное время и правильном месте, — рассуждает топ-менеджер «Тинькофф».

По мнению руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, успех любого SuperApp определяется тем, насколько востребована его ключевая функция. Например, в приложении Veon такой функцией был мессенджер: он не взлетел, поэтому не взлетело и всё приложение в целом, считает эксперт. У «Тинькофф» шансов на успех гораздо больше: ключевые функции его приложения — финансовые операции, контроль за финансами, поддержка пользователей банковских продуктов, перечисляет он. Всё это важно и востребовано пользователями.

В то же время создать в России полный аналог WeChat вряд ли получится: российские пользователи гораздо более свободны в выборе сервисов и приложений, нежели пользователи в Китае, где доступ к ним жестко регулируется государством, считает эксперт. Он также отмечает, что в уже существующем приложении «Тинькофф» есть функции, не свойственные большинству банковских приложений. Например, «Истории» — раздел с собственным контентом, в котором клиентам разъясняются азы финансовой грамотности, даются рекомендации относительно вложения средств, путешествий, проводятся опросы и рассказываются финансовые лайфхаки.

Монополии или дуополии в сегменте SuperApp в России не ожидается, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Разработку таких продуктов ведет сразу несколько российских компаний –– у каждой из них, скорее всего, будет свое конкурентное преимущество, прогнозирует эксперт. Вероятно, одного приложения, охватывающего все стороны жизни пользователей, не будет –– часть из них будет пользоваться несколькими SuperApp, отмечает эксперт.