Немалый бизнес

Успешный бизнес в России без связей во власти — разве он возможен? Такие вопросы задают себе те, кто прочитал в интернете о сложностях предпринимательского пути, коррупции и других проблемах.

О настроениях предпринимателей противоречиво свидетельствуют и результаты различных исследований. Последний опрос IHS Markit говорит о том, что всего 15% предпринимателей верят в возможность роста деловой активности (это самый низкий показатель за последние три года). При этом по итогам зимнего исследования «Тинькофф» и журнала Inc., российский бизнес чувствует себя не так уж и плохо. Почти половина опрошенных предпринимателей отметила рост прибыли в 2018 году (47%). А, по данным аналитики Росстата, доля малого и среднего бизнеса в российской экономике ежегодно растёт на 0,5–1,5% — сейчас она составляет 21,9%.

Активную роль по поддержке и популяризации предпринимательства в России сегодня на себя берёт и сам бизнес — успешные предприниматели делятся своим богатым практическим опытом.

Весной 2019 года в издательстве «Эксмо» вышла книга, которая отличается от всех, — «Бизнес без МВА». Её авторами стали эксперты «Тинькофф Бизнеса» — экосистемы для предпринимателей Тинькофф Банка. В ней были собраны сугубо практические советы для тех, кто только начинает или уже начал своё дело. В книге описаны самые важные вещи, которые должны помочь предпринимателю на старте, все ситуации взяты из российской практики на примере малого бизнеса, с которым работают в «Тинькофф».

Когда начнётся кайф?

В книге четыре основные главы: «Деньги», «Закон», «Продажи» и «Будущее» — четыре направления действий, о которых нужно думать одновременно, не упуская из виду, они как четыре ножки стола, которые держат всю конструкцию бизнеса.

Традиционно книга начинается с определения — что же такое предпринимательство? Авторы книги «Бизнес без МВА» отвечают так: «Бизнес — это когда человек организует предприятие, в котором ключевые функции выполняют другие люди. Задача руководителя бизнеса — сделать так, чтобы эти люди работали хорошо, желательно без его участия».

Можно ли этому научиться? Безусловно. Сначала любой предприниматель будет допускать ошибки, нанимать не тех людей, бороться с плохой дисциплиной, переживать про деньги, которых должно хватить на зарплату сотрудникам, налаживать взаимодействие с органами власти, налоговой и т.д. Но, как считают авторы, когда ваш бизнес начнёт работать самостоятельно, «вот тут начнётся кайф». Самое главное во всём этом процессе — сделать первый шаг и решиться начать свое дело.

Деньги

При старте деньги на бизнес можно взять в банке, у инвестора, инвестфонда, у государства, у клиентов или через факторинг, пишут авторы книги «Бизнес без МВА». Самые опасные — займы у родных и друзей, а также частные инвестиции: слишком силён человеческий фактор. Ведь если бизнес станет успешным, заимодавец или инвестор может захотеть участвовать в нём больше. А если провалится — могут быть проблемы с отношениями. Самые же безопасные механизмы — банк и инвестфонд: там лучшие механизмы регулирования, и всё прописано в договоре.

Реальную ситуацию с деньгами в бизнесе можно посчитать, оценив операционную эффективность и правильную прибыль компании. Их в книге считают на интуитивно понятных примерах: школе английского языка или бургерной. Что такое юнит-экономика и как она помогает повышать прибыль, что такое кассовый разрыв и как в нём не оказаться — эти знания можно использовать как готовую инструкцию к действию. В этой же главе есть практикум по Excel, который принесёт практическую пользу и поможет научиться строить воронку продаж и прогнозировать здоровье бизнеса.

Закон

Успешный бизнес должен следовать букве закона, проблем с государством лучше не иметь. Законов в стране много: есть федеральные, региональные, для отдельных случаев и отраслей. Если закон опубликован, исполнять его нужно, даже если предприниматель его плохо понял или не читал. Эксперты книги научат ориентироваться, за чем внимательно нужно следить, даже если государство не стоит у тебя над душой. В книге есть главное о российских законах, налогах, судах, взятках, ИП и ООО, бухгалтерах и юристах.

Автор цитаты 8 главных правил 1. Прочитайте законы хотя бы в тех частях, которые касаются вашей работы. Лучшая защита от тюрьмы и штрафов — правовая грамотность. 2. Наймите или подружитесь с грамотными специалистами по налогам и праву. 3. Вникайте в их работу и перепроверяйте её. Безоговорочно доверять нельзя никому. 4. Платите налоги, взносы и все обязательные платежи. 5. Бережно храните все документы.Фиксируйте все договорённости. 6. Не бойтесь суда. Не бойтесь подавать на апелляцию. 7. Не давайте взятки — лучше наймите грамотного юриста. 8. Не доверяйте советам из интернета.

Продажи

Что принесёт бизнесу продажи? Раньше считалось, что залог успеха бизнеса — клиентский сервис. На ярких примерах и антипримерах в книге можно увидеть, что клиенты не всегда правы, и как работать в таком случае, как формировать ожидания клиента, чтобы он оставался довольным и приводил новых клиентов.

В книге описывается классическая схема продаж, раскрываются правила ведения переговоров с клиентами, подробно рассказано, на что можно и на что влиять при продаже бесполезно, есть примеры из классической школы переговоров и школы Кэмпа. Из книги можно понять, знаете ли вы своего клиента, что нужно знать о клиенте для успеха вашего бизнеса и зачем нужен маркетинг (даже если вам говорят, что он не нужен).

Автор цитаты Пример. У одного сервиса такси есть механизм: когда клиент заказывает машину бизнес-класса, но поблизости есть машины только более высокого — VIP-класса, сервис вынужденно отправляет одну из VIP-машин, пусть даже себе в убыток. А клиенту при этом пишет: «Спасибо, что вы с нами. Вот вам подарок — бесплатное повышение класса». Клиент думает, что его безмерно ценят, хотя на самом деле это просто проблема доступности машин. Если бы этот сервис просто молча отправил VIP-машину, никакой благодарности от клиента не было бы. Антипример. Некоторые рестораны, которые работают на доставку, часто предлагают какой-нибудь напиток при заказе от определённой суммы. Например, морс при заказе от 2 тыс. рублей. При этом морс просто наливается в прозрачную бутылку и кладётся в пакет с заказом. Никаких опознавательных знаков, что это подарок, нет.В итоге клиент открывает пакет, смотрит на бутылку: «А это что такое? Я это не заказывал. Ошиблись, наверное». А мог бы почувствовать себя королём.

Будущее

И вот представим, что ваш бизнес уже успешно работает, все процессы налажены, продукт продаётся, клиент приходит. Что дальше делать предпринимателю? Можно ли наконец самоустраниться и уехать на острова на полгода? В книге есть рецепт и для этой ситуации.

Если же бизнес оставлять не хочется и азарт ещё есть, тогда бизнес можно дальше развивать. Авторы книги подскажут, где можно найти деньги на развитие. Если же бизнес далёк от успешности, то есть ответ на вопрос, как можно из него выйти (ликвидировать/заморозить/продать) и... начать новое дело. Ведь с таким багажом знаний и практического опыта уже будет гораздо легче.

Вперёд к цели

Цель книги, как объясняют в «Тинькофф Бизнесе», помочь предпринимателям, в том числе и с первыми шагами, поделиться главными знаниями о запуске и развитии бизнеса в России. По словам авторов, для них важно, чтобы в России было много предпринимателей и они были успешными и богатыми.

— Авторы уже в предисловии говорят: есть книги «мотивационные» — типа «верь в себя — и всё получится». Есть «бухгалтерские». А есть вот такие, как эта, в которой начинающим предпринимателям простым языком объясняют правду жизни. Полезна ли она? На мой взгляд, безусловно. Я бы авторов назвал щед­рыми, потому что это действительно полезная практическая информация, — сказал «Известиям» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, бизнесу в России непросто, но работа ведётся.

— Вопросами снижения административной нагрузки очень активно занимаются в правительстве под руководством вице-премьера Константина Чуйченко. На глазах возникают одна за другой новые версии закона о контрольно-надзорной деятельности. Как всем известно, запланирована «регуляторная гильотина», которая должна отрезать и выбросить огромный объём излишних административных требований к бизнесу. Всё это очень сложная работа с пока что непредсказуемым результатом, но её успех критически важен для экономики, — сказал он.

И образование бизнеса, который не только продолжает работать в стране, но и решит начать своё дело, — также важно, добавляет Алексей Петропольский — руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России».

— Когда ты уже работаешь, уже практикуешь и занимаешься бизнесом, своим делом, нужно всегда совершенствовать свои знания. Будь то прочтение книг или получение нового образования — это всё тебя совершенствует. Но это в том случае, если ты уже практик. Если ты ещё не практик, то чем раньше ты начнёшь, тем больше получишь опыта и тем интереснее тебе будет изучать книги, новые дисциплины и совершенствовать свои административные навыки, — считает он.

Ведь самый главный посыл для предпринимателя — это не ждать хорошей конъюнктуры рынка, его роста или чтобы кто-то дал денег на идею, а брать и делать.

Фото: из личного архива Максим Ильяхов

«Проснуться с новыми мозгами»

Рассказать о «Бизнесе без MBA» подробнее «Известия» попросили её составителя Максима Ильяхова.

Кому будет полезна эта книга?

Книга для тех людей, кто переходит из разряда частного мастера в предприниматели. Они хорошо знают своё дело и хотят расти, а для этого нужны люди, помещения, привлечение клиентов, кредиты и т.д. Книга о том, как это всё охватить, в каком направлении думать и как предотвращать самые типовые проблемы бизнеса на этом этапе.

Малый бизнес сталкивается с множеством вопросов. Почему для книги выбраны именно описываемые в ней темы?

Выбирали по опыту общения с предпринимателями: с какими проблемами они приходят на обучение, какие вопросы задают в общении, о чём пишут в Facebook. Главы — это, условно говоря, проблемы из разряда «Почему мне никто об этом раньше не рассказал?» Это такие вещи, о которых вообще не думаешь, а потом они взрываются.

Планируется ли продолжение?

Сейчас мы собираем материал для более узконаправленного продолжения про конкретный участок защиты бизнеса.

Почему всё-таки книга? Поколение молодых предпринимателей предпочитает интернет. Может, лучше было сделать блог?

Блог — это борьба за внимание и фрагментарность. Книга же монолитная и законченная. Это не для тех, кто хочет на бегу получить отрывки знаний, а для тех, кто готов один вечер почитать книгу целиком, чтобы на следующее утро уже проснуться с новыми мозгами и начать работать по-новому.

Сколько человек работали над книгой? Расскажите про экспертов — авторов книги.

В банке есть специалисты по каждой теме из книги — как главные, так и негласные. Их гораздо больше, чем людей, которые перечислены в выходных данных, но по ряду правовых причин мы не можем их назвать. Все профильные главы дополнительно проверяли и комментировали наши директора направлений и топ-менеджеры.