Группа «Тинькофф» отчиталась о рекордной прибыли за 2019 год

TCS Group Holding PLC заявила о рекордной чистой прибыли за IV квартал и 2019 год и объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год. Об этом сообщается на сайте компании в среду, 11 марта.

Чистая маржа в 2019 году выросла на 43% по сравнению с 2018 годом, составив 86,8 млрд рублей.

За IV квартал прошлого года чистая прибыль составила 11 млрд рублей, а полностью за тот же год — 36,1 млрд рублей.

В 2019 году группа привлекла более 4,3 млн новых клиентов по кредитным продуктам, число клиентов компании увеличилось на 3 млн человек.

Активы компании выросли за прошлый год на 54% — до 579,5 млрд рублей, кредитный портфель — на 66% — до 329,2 млрд рублей. Доля просрочки сократилась на 0,3 п.п. — до 9,1%.

Совет директоров TCS решил возобновить дивидендные выплаты и одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере $0,21 на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму около $42 млн.

Согласно требованиям Лондонской фондовой биржи, выплата дивидендов акционерам, которые зарегистрированы в реестре акционеров группы на 27 марта 2020 года, состоится ориентировочно 30 марта этого года.

Председатель правления группы Оливер Хьюз отметил, что 2019 год стал еще одним рекордным годом финансовых достижений. «Сегодня нашими клиентами являются свыше 10 млн россиян, более четверти из которых пользуются двумя и более продуктам «Тинькофф», — приводит сайт его слова.

Хьюз добавил, что «Тинькофф» наращивает компетенции в обслуживании малого и среднего бизнеса, число клиентов в SME увеличилось до 535 тыс. Прибыль направления малого и среднего бизнеса (SME) составляет 4,7 млрд рублей. «Тинькофф Страхование» более чем удвоила выручку и стало одной из самых быстрорастущих бизнес-линий экосистемы. Компания «Тинькофф Инвестиции» показала абсолютный успех в 2019 году, который закончила с более чем 1,1 млн клиентов.

«С учетом высоких результатов за 2019 году мы ожидаем, что чистая прибыль в 2020 год будет не менее 42 млрд рублей», — заключил председатель правления.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — это онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф банк, первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и «Тинькофф Страхование».