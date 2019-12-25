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«Тинькофф» запустил голосового помощника Олега в «Мобайле» и «Страховании»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Голосовой помощник «Олег» будет интегрирован в две экосистемы «Тинькофф» — «Мобайл» и «Страхование». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 24 декабря «Известиям».

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«В «Тинькофф Мобайле» «Олег» станет личным голосовым консьержем — он будет принимать звонки, когда абонент не может ответить, запишет всё, что ему скажут, и отправит текстовую расшифровку беседы по SMS», — отмечается в сообщении. Это стало возможным благодаря интеграции технологий распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit, разработанные в компании.

Голосовой помощник будет развлекать собеседника, рассказывать ему анекдоты, свободно общаться и предупреждать о спаме, отметили в компании. В стартовой (бета) версии голосовой помощник сможет отвечать на звонки абонентам «Тинькофф Мобайла», если те заняты, находятся вне сети или не слышат звонок. Олег также поможет абонентам защититься от спам-звонков, поступающих с незнакомых номеров, в голосового ассистента интегрирована спам-база, и он сможет в текстовых сообщениях предупреждать, что они могут быть от спамеров.

В мобильном приложении оператора абоненты оператора смогут самостоятельно настроить, в каких случаях нужна будет помощь «Олега»: когда телефон не в сети, когда абонент разговаривает или сбрасывает звонок, а также когда он не отвечает в течение определенного времени — от 10 до 30 секунд. Также пользователь сможет указать вариант обращения, как голосовой помощник его будет называть: по имени или на усмотрение абонента.

В «Тинькофф Страховании» «Олег» сможет регистрировать ДТП для владельцев полисов ОСАГО и каско. В дальнейших сценариях он будет способен полностью сопровождать клиента по процессу страховых выплат. «В будущем голосовой помощник «Олег» сможет не только фиксировать факт страхового случая, но и проконсультирует клиента о статусе рассмотрения страхового случая и выдаст направление на экспертизу или ремонт автомобиля на технической станции», — указано в сообщении компании.

Голосовой помощник в «Тинькофф Страховании» уже сократил сроки по решению вопросов урегулирования убытков по полисам ОСАГО в три раза, по данным компании, теперь этот процесс занимает около 5–7 дней.

Первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, которого зовут «Олег», «Тинькофф» представил в июне. Его миссия — помогать пользователям экосистемы «Тинькофф» и быть другом, который всегда рядом.

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