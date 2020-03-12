В группе «Тинькофф» рассказали о влиянии Олега Тинькова на бизнес

Предприниматель Олег Тиньков — «духовный отец» Тинькофф Банка, но он не руководит его бизнесом. Об этом заявил председатель правления группы «Тинькофф» (TCS Group Holding PLC) Оливер Хьюз в интервью газете «Ведомости», опубликованном 12 марта.

«Я иногда вижу комментарии, что Олег Тиньков возглавляет банк. Людям проще так думать. И раньше у нас не было необходимости развеивать это представление. Но в действительности он не руководитель банка и никогда не был им», — заявил Хьюз.

Ситуация, в которой оказался предприниматель, не влияет на бизнес и стабильность группы и банка, подчеркнул Хьюз. Она создает «неприятный информационный фон», но не меняет ничего в работе.

У банка всегда была высокая ликвидность, текущие счета всегда держатся в ликвидных инструментах. По словам Хьюза, это догма, потому что руководство банка помнит ситуацию 2008 и 2014 годов.

Личные налоговые дела Тинькова никак не касаются группы, заявил Хьюз. По его словам, он не знает об этом вопросе ничего сверх того, что говорилось в раскрытии информации на бирже. Однако он уверен, что у Тинькова достаточно ликвидных средств, чтобы решить вопросы с американской налоговой службой, не продавая часть своего пакета акций банка.

11 марта TCS Group Holding PLC заявила о рекордной чистой прибыли за IV квартал и 2019 год и объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год. Чистая маржа в 2019 году выросла на 43% по сравнению с 2018 годом, составив 86,8 млрд рублей.

В конце февраля налоговая служба США предъявила претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Тогда стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,8%. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Слушание по его делу намечено на 27 апреля.