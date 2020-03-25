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В Днепре депутаты провели заседание на парковке из-за коронавируса

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Фото: соцсети
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Сессия городского совета украинского города Днепра прошла на парковке перед зданием. О подготовке заседания парламентариев в новом формате мэр Борис Филатов на странице в соцсети Facebook.

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Меру приняли, чтобы соблюсти социальную дистанцию и не нарушать правила карантина, введенные в стране в связи с распространением коронавируса. Сити-менеджер опубликовал и фото подготовки заседания депутатов.

«На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию», — подписал снимок чиновник. Он назвал фотографию «хроникой апокалипсиса».

Ранее в среду полиция заблокировала шесть населенных пунктов в Тернопольской области Украины, чтобы не допустить распространения коронавируса. В регионе умерший от коронавируса мужчина контактировал со священником, который заболел ранее. С зараженным сановником могли контактировать около 500 человек в регионе.

23 марта сообщалось, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее был объявлен режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 434 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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