Украина ввела режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях

Правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам украинского премьера, режим ЧС введен в девяти областях страны.

По данным ВОЗ на 23 марта, на Украине зарегистрировано 73 случая заражения COVID-19, из них три — летальные.

11 марта власти Украины ввели карантин по всей стране до 3 апреля, а 20 марта объявили режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей. Ресторанам, кафе, торговым центрам и кинотеатрам запрещено работать, гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний на время карантина.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.