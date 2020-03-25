На Украине умер четвертый зараженный коронавирусом пациент

В Тернополе скончался от коронавирусной инфекции 68-летний мужчина. Он стал четвертым украинцем, умершим после заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщается в среду, 25 марта, на странице регионального штаба борьбы с коронавирусом в Facebook.

«Умер больной COVID-19 с Монастырского района. В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», — говорится в сообщении.

24 марта в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что вспышка COVID-19 в стране завершится к маю при соблюдении правил карантина.

23 марта сообщалось, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее был объявлен режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 25 марта, на Украине зафиксировано 113 случаев заражения новым типом коронавируса, из больниц был выписан один человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 425 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек, из больниц выписаны 109,2 тыс. пациентов. В России, по последней информации, диагностировано 658 случаев заражения.

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