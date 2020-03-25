Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства также призвал жителей страны «побыть дома» в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Он подчеркнул, что нельзя «надеяться на авось» в данном случае, так как «это может коснуться каждого».

При этом на следующей неделе все структуры жизнеобеспечения — транспорт, органы власти, медицина — продолжат работу.

«Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — сказал президент 25 марта в обращении к народу.

Кроме того, Путин принял решение перенести дату голосования по поправкам в Конституцию России. Новый день голосования будет известен позднее.

Ранее в этот же день стало известно, что глава государства выступит с обращением к народу. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что такая необходимость возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Первое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране, а второе — непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

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