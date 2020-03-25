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Путин предложил ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей имеющим право на маткапитал

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Фото: Depositphotos
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Президент России Владимир Путин предложил с апреля в течение трех месяцев выплачивать по 5 тыс. семьям, имеющим право на маткапитал. Об этом он заявил в среду, 25 апреля в ходе обращения к нации.

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По словам российского лидера, семьи с детьми надо поддержать. «Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — сказал президент

Поддержка такого рода важна для семей, где дети не посещают детский сад или ясли, для родителей, находящихся на больничном или в декретном отпуске, подчеркнул российский лидер.

Как добавил президент России, следующая неделя станет в стране нерабочей. Сотрудникам сохранят заработную плату, подчеркнул Путин.

Ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом в России до 658. По ее словам, количество инфицированных за сутки увеличилось на 163.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 436 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

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