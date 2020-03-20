Прямой эфир
Сюжет:

Пассажиропоток на международных рейсах Домодедово сократился на 13%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском аэропорту Домодедово пассажиропоток на международных рейсах за первую половину марта снизился на 13%. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура
АСИ собрало лучшие мировые практики противодействия эпидемии

«За первую половину марта снижение пассажиропотока в сегменте международных линий составило 13% с 1 по 15 марта относительно аналогичного периода 2019 года», ― рассказали агентству.

Накануне сообщалось, что Домодедово разработал меры по оптимизации затрат и сохранению рабочих мест. Среди них переход к неполной занятости и формирование сменных графиков, основанных на фактическом объеме перевозок.

С 20 марта московский аэропорт Шереметьево закрыл терминалы Е и С для прибывающих и покидающих страну пассажиров, при этом терминал B, осуществляющий внутренние рейсы, продолжит свою работу.

По последним данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, в России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 253.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 256 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 500 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФМБА разработало усовершенствованную тест-систему на коронавирус
Большинство новых инфицированных коронавирусом в Москве приехали из ЕС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020