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«Домодедово» на фоне коронавируса разработал меры сохранения рабочих мест

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Московский аэропорт «Домодедово» разработал меры по оптимизации затрат и сохранения рабочих мест. Об этом в четверг, 19 марта, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

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«Компания разработала комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях финансового кризиса в авиаотрасли. Среди них переход к неполной занятости и формирование сменных графиков, основанных на фактическом объеме перевозок», ― рассказал агентству представитель аэропорта.

В пресс-службе «Домодедово» отметили, что это временные неизбежные меры, позволяющие обеспечить справедливый подход, равномерную занятость и стабильных доход для всех сотрудников

Ранее в этот день стало известно, что число зараженных по всей России достигло 199. За последние сутки выявлено 52 случая. 188 заболевших — россияне, 11 — иностранцы. За все время в стране не выявлено ни одной смерти от коронавируса. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 229 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9 386 человек.

Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Это означает ограничения на проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

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