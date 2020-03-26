Восемь стран призвали ООН потребовать снятия мешающих борьбе с COVID-19 санкций

Восемь государств обратились с призывом к ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла в среду, 25 марта, направили совместное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерришу. Его текст опубликован на официальной странице постпредства РФ при ООН в Twitter.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», - говорится в сообщении постпредства.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал лидеров G20 отменить санкции в связи с распространением коронавируса. Генсек отметил, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

26 марта представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, обращаясь к партнерам по G7, указал на важность эффективных мер против коронавируса. По его словам, необходимо наращивать помощь иранскому народу как приоритет, но гуманитарная помощь и медицинские услуги выходят за рамки санкций.