ЕС обратил внимание G7 на сложную ситуацию в Иране в связи с COVID-19

Евросоюз обратил внимание партнеров по G7 на сложную ситуацию в Иране в связи со вспышкой эпидемии COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом SARS-CoV-2) и ее потенциального распространения на соседние страны. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, необходимо наращивать помощь иранскому народу как приоритет, но гуманитарная и помощь и медицинские услуги выходят за рамки санкций. Как пишет «Интерфакс», Боррель указал на важность эффективных мер против коронавируса, в том числе с использованием беспрепятственной гуманитарной помощи, учитывая воздействие эпидемии на жителей Ирана.

По официальным данным, в Иране свыше 27 тыс. зараженных, из них более 2 тыс. скончались.

24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Зариф провели телефонный разговор, в ходе которого дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

16 марта МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции. Москва указала, что на фоне масштабного распространения вируса в Исламской Республике не время сводить геополитические счеты ради удовлетворения собственных амбиций. МИД отметил, что антигуманная политика Вашингтона вызывает глубокое сожаление и тревогу.

Новая волна напряженности в отношениях Ирана и США началась после того, как американские военнослужащие с помощью беспилотника убили главу иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани. После этого в ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены десятки баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. Сообщалось, что более 100 солдат получили травмы головного мозга.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек.