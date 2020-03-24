Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию с коронавирусом
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Зариф провели телефонный разговор, в ходе которого дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.
«Обсуждены вопросы, связанные с коронавирусной пандемией. Дана высокая оценка двустороннему сотрудничеству в противодействии этому глобальному вызову. Сверены часы по соответствующим мерам и инициативам на площадках международных организаций, включая ООН», — говорится в публикации.
Отмечается также, что российская сторона сообщила о намерении продолжать развивать российско-иранские торгово-экономические связи, а также инвестиционные проекты.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что российская сторона «призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19».
16 марта МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции. Москва указала, что на фоне масштабного распространения вируса в Исламской Республике не время сводить геополитические счеты ради удовлетворения собственных амбиций. МИД отметил, что антигуманная политика Вашингтона вызывает глубокое сожаление и тревогу.
12 марта конгресс США принял резолюцию, ограничивающую полномочия Дональда Трампа в вопросах военных обстрелов против Ирана без разрешения со стороны законодателей.
По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.
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