Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию с коронавирусом

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Зариф провели телефонный разговор, в ходе которого дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

«Обсуждены вопросы, связанные с коронавирусной пандемией. Дана высокая оценка двустороннему сотрудничеству в противодействии этому глобальному вызову. Сверены часы по соответствующим мерам и инициативам на площадках международных организаций, включая ООН», — говорится в публикации.

Отмечается также, что российская сторона сообщила о намерении продолжать развивать российско-иранские торгово-экономические связи, а также инвестиционные проекты.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что российская сторона «призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19».

16 марта МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции. Москва указала, что на фоне масштабного распространения вируса в Исламской Республике не время сводить геополитические счеты ради удовлетворения собственных амбиций. МИД отметил, что антигуманная политика Вашингтона вызывает глубокое сожаление и тревогу.

Напряженность в отношениях Ирана и США началась после того, как американские военнослужащие с помощью беспилотника убили главу иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани . После этого в ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены десятки баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. Сообщалось, что более 100 солдат получили травмы головного мозга.

12 марта конгресс США принял резолюцию, ограничивающую полномочия Дональда Трампа в вопросах военных обстрелов против Ирана без разрешения со стороны законодателей.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.

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