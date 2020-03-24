Прямой эфир
Сюжет:

МИД составит списки желающих вернуться в Россию туристов до 26 марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел России до 26 марта должно составить списки россиян, которые в настоящий момент пребывают за границей, но хотят вернуться домой из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном во вторник, 24 марта.

Отмечается, что полученные данные МИД должен передавать Минтрансу, Роспотребнадзору, Минздраву, МВД, а также авиакомпании «Аэрофлот».

Покиньте размещение: почему россиян выселяют из отелей в Индии
Застрявшие в стране граждане РФ сообщают об агрессии местного населения

Всех вернувшихся из других стран россиян отправят на 14-дневный карантин.

Минтранс же должен проработать вопрос о том, нужно ли привлечь силы Министерства обороны России или МЧС для вывоза граждан из стран, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Помимо этого, госкорпорации «Ростех» вместе с Минпромторгом, Роспотребнадзором и Минтрансом поручили оценить, насколько готов аэропорт Жуковский принять авиарейсы из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Ранее 24 марта в Ростуризме сообщили о возвращении всех организованных туристов до 31 марта. По данным ведомства, за неделю с 17 по 23 марта количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс. человек. Большинство путешественников возвращаются в РФ из стран Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции.

На прошлой неделе стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в РФ за последнюю неделю. Россиян эвакуируют из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии, Испании и других стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИДе ввели ограничения на поездки российских дипломатов из-за коронавируса
Российские авиакомпании 23 марта вывезли 1,3 тыс. человек из семи стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020