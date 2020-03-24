МИД составит списки желающих вернуться в Россию туристов до 26 марта

Министерство иностранных дел России до 26 марта должно составить списки россиян, которые в настоящий момент пребывают за границей, но хотят вернуться домой из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном во вторник, 24 марта.

Отмечается, что полученные данные МИД должен передавать Минтрансу, Роспотребнадзору, Минздраву, МВД, а также авиакомпании «Аэрофлот».

Всех вернувшихся из других стран россиян отправят на 14-дневный карантин.

Минтранс же должен проработать вопрос о том, нужно ли привлечь силы Министерства обороны России или МЧС для вывоза граждан из стран, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Помимо этого, госкорпорации «Ростех» вместе с Минпромторгом, Роспотребнадзором и Минтрансом поручили оценить, насколько готов аэропорт Жуковский принять авиарейсы из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Ранее 24 марта в Ростуризме сообщили о возвращении всех организованных туристов до 31 марта. По данным ведомства, за неделю с 17 по 23 марта количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс. человек. Большинство путешественников возвращаются в РФ из стран Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции.

На прошлой неделе стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в РФ за последнюю неделю. Россиян эвакуируют из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии, Испании и других стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.

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