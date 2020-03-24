Покиньте размещение: почему россиян выселяют из отелей в Индии

Коронавирус разительно поменял отношение индийцев к иностранцам, и далеко не в лучшую сторону. Несколько российских туристов, застрявших в этой стране на фоне перекрытия границ и отмены рейсов за рубеж, рассказали «Известиям» о трудностях , с которыми им пришлось столкнуться. Их не только выселили из отелей, некоторые испытали на себе настоящую агрессию . Такое поведение на фоне эпидемии неожиданно превратилось для жителей Индии в новую норму.

Белый — значит опасный

— С этим вирусом индийцев как подменили, будто перепрошили им мозги — везде сплошное пренебрежение, сторонятся нас как чумных, — говорит «Известиям» россиян Сергей Бойков, не в первый раз приезжающий в Индию туристом, но впервые покидающий ее совсем не в восторге.

индия Фото: Global Look Press/Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency

Разговор идет впопыхах — Сергей спешно собирает чемоданы, поскольку администрация отеля в индийском городе Вриндаван, куда они с женой приехали несколько недель назад, попросила их срочно «покинуть помещение». Чтобы, как пояснили, избежать проблем с полицией , которая теперь отслеживает всех иностранцев в Индии и принудительно отправляет их проверяться на коронавирус.

— Знакомый один рассказал, что вчера местные очень старательно пытались спровоцировать его на драку — просто за белое лицо. Кричали «Эй ты, коронавирус! Иди сюда» . В другом месте всей деревней напали на русских и избили, — продолжает Сергей.

Россиянка Полина Мудрова должна была улететь из Индии в Россию еще 23 марта, но авиакомпания отменила рейс Дели–Екатеринбург и перестала выходить на связь.

индия Фото: REUTERS/Prashant Waydande

— Я решила переждать все это в Вриндаване, это примерно 120 км от Дели. В городе есть семиэтажный Русский дом (отель для русских), он забит сейчас под завязку российскими гражданами , но мне обещали дать там комнату, и то не сразу. Лишь утром 23 марта получилось, — рассказала Полина «Известиям».

Между тем до города девушка добралась еще накануне в 10 вечера, попросившись на одну ночь к подруге в отель неподалеку от Русского дома. Однако спокойно переночевать не удалось: через полчаса в номер стали ломиться индийцы с требованием убираться из отеля и не распространять заразу. Полине чудом удалось уговорить хозяина отеля оставить в номере хотя бы подругу, ей самой помогли соотечественники, мигом откликнувшиеся на ее призыв по соцсетям.

— Дело не в опасности вируса, а во враждебном отношении: россиян выселяют, отказываются продавать им продукты, даже бьют, — сказала Полина.

Русских знакомых Светланы из Барнаула тоже выселили из гостиницы — насильно и невзирая на проплаченные еще на несколько дней номера. Сама Светлана должна была лететь домой только 5 апреля, но рейс из Дели до Новосибирска через Нур-Султан Air Astana уже отменила.

индия Фото: REUTERS/Prashant Waydande

— Сейчас в Индии небезопасно оставаться — из-за коронавируса население ведет себя очень враждебно. В лучшем случае просто обходят нас стороной, — поделилась россиянка с «Известиями».

Своих не бросают

Сейчас единственная надежда застрявших в Индии соотечественников — помощь в эвакуации со стороны российского посольства. Списки тех, кто попросил о содействии в возвращении на родину, российская дипмиссия начала формировать еще в середине прошлой недели. К нынешнему моменту таких людей набралось примерно 240 , включая несколько десятков граждан союзной Белоруссии, рассказали «Известиям» в дипмиссии. Борт, рассчитанный на 380 пассажиров, должен вылететь на рассвете 25 марта. Однако на момент сдачи материала окончательной ясности с тем, будет ли дано разрешение на прилет и вылет борта, так и не было.

Нельзя сказать, что коронавирус особо сильно ударил по Индии — на 24 марта в стране было чуть менее 500 случаев заражения при девяти летальных исходах. Тем не менее премьер Нарендра Моди решил не дожидаться, пока эпидемия расползется по стране, загодя распорядившись о достаточно жестких мерах контроля . С середины марта Индия прекратила выдачу практически всех категорий виз для иностранцев, с 22-го числа запретила полеты коммерческих рейсов в страну и из нее, а на следующий день приостановила железнодорожное и автобусное сообщение между городами. В огромном количестве населенных пунктов был объявлен комендантский час. А уже 25 марта в Индии вступит в силу запрет и на внутренние авиаперелеты.

индия Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Такая ситуация заметно осложнила передвижение туристов до пункта сбора в столице. Застрявшие за пределами Дели россияне рассказали «Известиям», что посольство прислало всем желающим выбраться в Россию соотечественникам письмо, с которым полиция должна пропускать их на блокпостах. Но на практике везти иностранцев в столицу не захотел ни один таксист — правда, уже не столько из враждебности, сколько из опасений, что полиция не пустит их обратно.