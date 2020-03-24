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Российские авиакомпании 23 марта вывезли 1,3 тыс. человек из семи стран

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Российские авиакомпании 23 марта вывезли 1,3 тыс. человек из семи стран мира. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 марта на сайте Росавиации.

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«23 марта из семи стран, где сложилась наиболее сложная ситуация — Болгария, Египет, Испания, Кипр, Марокко, Сербия и Франция, — российскими авиакомпаниями доставлено 1355 человека, из них 57 иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Также 24 марта рейсом из Лиссабона в Москву доставлено 244 россиянина, самолетом из Ташкента в Москву — 397 россиян. Из испанского Тенерифе в Россию вернулся 181 человек. Вечером во вторник из столичного аэропорта Шереметьево вылетит рейс в Дели, который вернет обратно 350 россиян.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что более 100 российских туристов из-за коронавируса не могут покинуть Танзанию.

Сейчас Россия проводит эвакуацию своих граждан из стран, где из-за распространения коронавируса местные правительства резко ограничили международное авиасообщение или вовсе закрыли границы. 23 марта в Москву из Касабланки специальным рейсом Azur Air вернулся 461 гражданин из 521-го ранее заявленного. По данным Ростуризма, часть россиян не пришла на регистрацию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено более 396 тыс. случаев заболевания, скончались 17,2 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 495.

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