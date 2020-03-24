Россиянам может потребоваться эвакуация из Танзании

Более 100 российских туристов из-за коронавируса не могут покинуть Танзанию. Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в республике, большинство из них заблокированы на курортном острове Занзибар в Индийском океане.

«Люди сталкиваются с тем, что рейсы, на которые они заранее купили билеты, в последний момент отменяют. Большинство авиаоператоров прекратили полеты из Танзании — с переменным успехом продолжает летать компания Qatar Airways, и люди по мере возможностей выезжают из страны самостоятельно», — отметили диппредставительстве.

В посольстве отметили, что стараются контролировать ситуацию, его представители находятся в круглосуточном контакте с соотечественниками. Перед Москвой поставлен вопрос об организации вывозного рейса для граждан России и других стран СНГ.

Проблема с выездом из Танзании для российских туристов заключается еще и в том, что люди заблокированы на острове, а посольство расположено на материке в городе Дар-эс-Салам. Из-за нерегулярного морского и авиасообщения туристы не могут покинуть даже Занзибар и потому вынуждены за собственные средства продлевать пребывание на курорте. Также играет роль тот факт, что многие купили свои путевки заранее и продолжают приезжать на остров уже в условиях распространения коронавируса.

На данный момент, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Танзании зарегистрировано 12 случаев заражения, смертельных исходов нет. Власти предпринимают в основном превентивные меры — рекомендации ограничить выезды за рубеж, а также перемещение внутри страны, замеры температуры в международных аэропортах, локализация людей с подозрением на заражение и внедрение санитарных средств. Границы страны остаются открытыми, решение отменить рейсы авиакомпании принимают самостоятельно.

Сейчас Россия проводит эвакуацию своих граждан из стран, где из-за распространения коронавируса местные правительства резко ограничили международное авиасообщение или вовсе закрыли границы. 23 марта в Москву из Касабланки специальным рейсом Azur Air вернулись 461 гражданин из 521-го, ранее заявленного. По данным Ростуризма, часть россиян не пришли на регистрацию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено более 396 тыс. случаев заболевания, скончались 17,2 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 495.