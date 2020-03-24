В Санкт-Петербурге закроют все фитнес-клубы из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга запретят работу городских фитнес-клубов из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства города во вторник, 24 марта.

Ограничения начнут действовать с 26 марта и продлятся до 30 апреля.

«Запретить на территории Санкт-Петербурга доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также членов спортивных сборных команд Российской Федерации», — сказано в документе.

Запрещены занятия в помещениях физкультурно-спортивных организаций спортивной подготовки — она должна осуществляться с использованием дистанционных технологий. Ограничения действуют до 12 апреля.

Кроме того, с 26 марта обучение в школах, профессиональных учебных учреждениях и организациях дополнительного образования также будет осуществляться с помощью электронного обучения и дистанционных технологий.

Также на сайте городского управления Роспотребнадзора появилось постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое вводит запрет на плановую госпитализацию и диспансеризацию пациентов, а также вакцинацию детей и взрослых. Ограничение будет действовать до 30 апреля.

«Запрет на плановую госпитализацию в медицинские организации стационарного типа; на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке; на плановую диспансеризацию населения; на плановую вакцинацию детского и взрослого населения», — сказано в документе.

21 марта Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, аквапарки, бани и бассейны Москвы прекратить пропуск посетителей.