В МИД ввели ограничения на поездки российских дипломатов из-за коронавируса

Министерство иностранных дел России ввело ограничения на перемещения дипломатов из-за пандмеии коронавируса. Об этом 23 марта заявил замглавы ведомства Александр Грушко.

«Дана рекомендация, введены определённые ограничения на перемещения дипломатов в Российскую Федерацию и обратно», — приводит его слова «РИА Новости».

Грушко уточнил, что речь идет о российских дипломатах и добавил, что это делается «в разумных пределах» для исключения поездок, которые нельзя было бы отложить.Также он напомнил, что все въезжающие в страну иностранные дипломаты должны проходить карантин..

«Что касается дипсостава, разумеется, он полностью соблюдает правила страны пребывания, они разные в каждой стране. Все это делается таким образом, чтобы ни в коей мере не затруднить дипломатическую активность», — добавил он.

Основной задачей российских дипломатов, на данный момент, является обеспечение эвакуации российских граждан из-за рубежа.

Ранее, 21 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве прикладывают все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом россиян в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 23 марта в России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.