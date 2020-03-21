В МИД заявили о концентрации усилий на помощи находящимся за рубежом россиянам

Министерство иностранных дел РФ прикладывает все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом россиян. Об этом в субботу, 21 марта, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

По ее словам, надо заниматься организационными вопросами, вывозом людей, оформлением необходимых документов, ведением переговоров с местной стороной и информированием столицы. Как добавила Захарова, каждый департамент направил сотрудников в ситуационно-кризисный центр для обеспечения его круглосуточной работы. Подобная мера применяется впервые за 21 год ее работы в министерстве, отметила представитель МИД.

«Ни одна страна еще с подобным не сталкивалась. И очень хочется, чтобы люди сейчас это осознали, что мы живем в реальности, которую еще не переживали. И никакого опыта нет для решения подобных вопросов», — добавила Захарова.

Сейчас около 9-10 тыс. россиян выразили желание вернуться в Россию, но число постоянно меняется даже в течение часа. «Речь идет о тех людях, которые зарегистрировались на источниках и ресурсах наших посольств или министерства иностранных дел и заявили о желании покинуть ту или иную страну при помощи российского государства — либо частных перевозчиков, либо путем организации их выезда», — объяснила Захарова.

Ранее в субботу стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в Россию за последнюю неделю. В этот же день сообщалось, что россиян в ближайшие три дня эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании.

Накануне в Росавиации сообщили о готовящейся эвакуации россиян, испытывающих трудности с возвращением на родину, из Венгрии, Марокко, Испании, Черногории, Молдавии, Мальты и Португалии.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 21 марта, инфекцией заразились 277 тыс. человек по всему миру, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.