Прямой эфир
Сюжет:

В МИД заявили о концентрации усилий на помощи находящимся за рубежом россиянам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел РФ прикладывает все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом россиян. Об этом в субботу, 21 марта, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Сиди дома, не гуляй: как турбизнес переносит COVID-19
Сколько продлится карантин на зарубежные поездки

По ее словам, надо заниматься организационными вопросами, вывозом людей, оформлением необходимых документов, ведением переговоров с местной стороной и информированием столицы. Как добавила Захарова, каждый департамент направил сотрудников в ситуационно-кризисный центр для обеспечения его круглосуточной работы. Подобная мера применяется впервые за 21 год ее работы в министерстве, отметила представитель МИД.

«Ни одна страна еще с подобным не сталкивалась. И очень хочется, чтобы люди сейчас это осознали, что мы живем в реальности, которую еще не переживали. И никакого опыта нет для решения подобных вопросов», — добавила Захарова.

Сейчас около 9-10 тыс. россиян выразили желание вернуться в Россию, но число постоянно меняется даже в течение часа. «Речь идет о тех людях, которые зарегистрировались на источниках и ресурсах наших посольств или министерства иностранных дел и заявили о желании покинуть ту или иную страну при помощи российского государства — либо частных перевозчиков, либо путем организации их выезда», — объяснила Захарова.

Ранее в субботу стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в Россию за последнюю неделю. В этот же день сообщалось, что россиян в ближайшие три дня эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании.

Накануне в Росавиации сообщили о готовящейся эвакуации россиян, испытывающих трудности с возвращением на родину, из Венгрии, Марокко, Испании, Черногории, Молдавии, Мальты и Португалии.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 21 марта, инфекцией заразились 277 тыс. человек по всему миру, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиян эвакуируют еще из нескольких стран в ближайшие три дня
Беглов попросил россиян воздержаться от поездок в Санкт-Петербург

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020