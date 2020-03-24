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Главврач в Коммунарке описал Путину два сценария по коронавирусу

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе его визита в медучреждение о важности того, чтобы страна была готова к любому сценарию развития ситуации с распространением коронавируса, в том числе и к «итальянскому».

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Глава государства попросил Проценко поделиться своими соображениями об организации работы по борьбе с коронавирусом на территории России.

Врач отметил, что с медицинской точки зрения существует два сценария развития коронавируса — «азиатский», когда ситуация быстро утихает, и «итальянский», когда она нарастает.

«Наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных. То есть прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов, и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города высоких компетенций. Эта вот та самая итальянская модель», — «РИА Новости».

Врач добавил, что если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути и ситуация улучшится в апреле-мае, то «врачи будут самые радостные». Однако, по его мнению, готовиться всё равно необходимо к худшему.

Больница в Коммунарке расположена на территории Новой Москвы, в настоящее время она принимает пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекционное заболевание.

Во время визита Путин осмотрел больницу и примерил спецкостюм, который носят медработники. На руках президента были медицинские перчатки.

Российский лидер также пообщался с Проценко. Президент поблагодарил его за организацию работы по лечению больных COVID-19, отметив, что медики «работают как часики, хорошие и слаженные». Кроме того, Путин посетил стройплощадку будущей больницы в Коммунарке.

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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