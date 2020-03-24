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Эксперт исключил возможность заражения коронавирусом через продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Коронавирус не передается с продуктами питания. Об этом во вторник, 24 марта, сайту aif.ru заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист подчеркнул, что ни одного факта заражения коронавирусом через еду не было зафиксировано, также никто не смог доказать, что такое происходило.

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«Одно дело — определенные поверхности, пластик, металл. На них вирус может сохраняться некоторое время. Есть данные, например, что на поверхностях из нержавеющего металла он сохраняется дольше. <…> Совсем другое дело — овощи и фрукты, хлеб, через них заражения не происходит», — заявил Лебедев.

Специалист напомнил, что коронавирус относится к респираторным вирусам, а такие вирусы никогда не передавались через продукты питания.

Эксперт добавил, что можно смело покупать ягоды, овощи и фрукты, а также продукты с влажной поверхностью (мясо, курица, рыба). Они не представляют угрозы в плане заражения именно коронавирусом, они моются и в большинстве своем жарятся или варятся.

Лебедев подчеркнул, что основной путь заражения коронавирусной инфекцией — контакт с заболевшим человеком, то есть воздушно-капельный путь. Нужен близкий контакт, причем, вероятно, довольно длительный.

Ранее 24 марта специалист по оздоровительным практикам Оксана Тумадин назвала укрепляющие иммунитет во время коронавируса специи. В список вошли чеснок, имбирь, куркума и черный перец. 1 марта Роспотребнадзор напомнил правила поддержания иммунитета. Сохранить его помогут здоровое питание, здоровый сон не менее восьми часов в сутки, закаливание и подвижный образ жизни.

коронавирус

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 396 тыс. случаев заболевания, скончались более 17,2 тыс. человек.

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