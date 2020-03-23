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Названы продукты для повышения настроения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бананы, сыр и шоколад входят в число продуктов, потребление которых влияет на повышение настроения. Об этом в интервью «РИА Новости» 23 марта рассказал главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Ринат Богданов.

По словам врача, продукты, которые могут влиять на настроение, являются предшественниками серотонина, отвечающего за положительные эмоции. В число таких продуктов входят бананы, шоколад, сыр, молочные продукты, а также мясо кролика и индейки. В них содержится триптофан, который идет на синтез серотонина.

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Специалист уточнил, что также важны адаптогены — например, лимонник и женьшень.

«В целом спектр питания должен быть адекватным по количеству питательных веществ, минералов и витаминов, больше овощей и фруктов, меньше быстрых углеводов — это сахар, сахаросодержащие продукты питания, — достаточное количество белковых продуктов, жиры лучше исключить, заменить на растительные жиры, например оливковое масло, льняное масло, в крайнем случае подсолнечное», — сказал Богданов.

Он уточнил, что для нормальной работы нервной системы полезны продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, пишет телеканал «360». Среди них — растительные масла, орехи, морская рыба. Также эксперт указал на важность витаминов группы В, которые содержатся в печени, а также в различных крупах — больше всего их в гречневой.

Богданов посоветовал исключить из рациона различные стимуляторы, повышающие уровень тревожности, — в частности, речь идет о крепком чае или кофе. Заменить эти напитки лучше травяными чаями с содержанием мяты и мелиссы, сообщает телеканал «Звезда». В белковом питании специалист порекомендовал употреблять нежирные сорта мяса — кролик, индейка и куриная грудка. Также можно добавлять различные поливитамины. В качестве противотревожного средства растительного происхождения допустимо принимать зверобой.

21 марта доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал морскую капусту отличным средством для снижения риска заражения различными вирусами. Он уточнил, что этот продукт способен укрепить иммунитет за короткие сроки.

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