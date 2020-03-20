Прямой эфир
Сюжет:

Врач порекомендовала танцевать во время самоизоляции из-за коронавируса

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время карантина или самоизоляции из-за коронавируса полезно танцевать для поддержания физической формы. Об этом в пятницу, 20 марта, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Я бы калорийность питания не уменьшала, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы, поэтому питание должно быть достаточно калорийным, не надо сейчас бросаться на диеты и попытаться худеть дома. А вот двигаться способов масса, начиная от того, что каждый час включать музыку и танцевать, делать упражнения, ходить даже по маленькой комнате можно», — приводит «РИА Новости» слова Драпкиной.

Она добавила, что танцы способствуют не только укреплению физического состояния, но и поднимают настроение и дух.

Обеденный прорыв: главный диетолог предупредил об опасностях изоляции
В среднем при работе из дома рацион стоит урезать на 200–300 ккал

Ранее в этот же день подмосковные врачи рассказали о том, как провести время с пользой во время самоизоляции. Прежде всего они рекомендуют делать физические упражнения и исключить употребление алкоголя.

Накануне 19 марта главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.

18 марта Роспотребнадзор из-за коронавируса рекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины и ездить на общественном транспорте.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения, 12 человек выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Мужчина разгромил троллейбус в Киеве из-за правил карантина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020