Врач порекомендовала танцевать во время самоизоляции из-за коронавируса

Во время карантина или самоизоляции из-за коронавируса полезно танцевать для поддержания физической формы. Об этом в пятницу, 20 марта, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Я бы калорийность питания не уменьшала, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы, поэтому питание должно быть достаточно калорийным, не надо сейчас бросаться на диеты и попытаться худеть дома. А вот двигаться способов масса, начиная от того, что каждый час включать музыку и танцевать, делать упражнения, ходить даже по маленькой комнате можно», — приводит «РИА Новости» слова Драпкиной.

Она добавила, что танцы способствуют не только укреплению физического состояния, но и поднимают настроение и дух.

Ранее в этот же день подмосковные врачи рассказали о том, как провести время с пользой во время самоизоляции. Прежде всего они рекомендуют делать физические упражнения и исключить употребление алкоголя.

Накануне 19 марта главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.

18 марта Роспотребнадзор из-за коронавируса рекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины и ездить на общественном транспорте.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения, 12 человек выздоровели.