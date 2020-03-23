Роскачество обнаружило кишечную палочку в молоке

При повторной экспертизе молока шести популярных торговых марок Роскачество обнаружило в одном из продуктов кишечную палочку. Об этом в понедельник, 23 марта, говорится в сообщении ведомства.

«В нынешнем исследовании не выявлено фальсификации: нет растительных жиров, сухого молока, снижения жирности. Ранее в одном из шести переисследованных товаров фальсификация присутствовала. В пяти случаях мы столкнулись с увеличением итогового балла. При этом, хотя прежних нарушений у молока не выявлено, у одного из шести товаров рейтинг всё же обнулен за другое нарушение наличие кишечной палочки», — указано в сообщении.

В первом исследовании были протестированы 90 торговых марок молока, у четырех из них были выявлены антибиотики, у 46 — их допустимые следовые количества.

Повторная экспертиза сосредоточила свое внимание на молоке жирностью 3,2%. Это самый популярный вид молока, доля продаж которого в общем количестве молока составляет 38% от всего молока, реализуемого в рознице. По пяти продуктам в сравнении с результатами первых испытаний наблюдается сохранение статуса или повышение позиции, а также устранение недостатков, отмеченных в предыдущей экспертизе. Продукты были проверены на наличие потенциально вредных веществ (тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды, меламин и консерванты), антибиотики и их следы, микробиологию (бактерии группы кишечной палочки). Другим критерием оценки стали органолептические показатели (вкус, цвет, запах и консистенция продукта).

19 марта Роскачество представило экспертизу томатных соков. Выяснилось, что не все производители указывают точную информацию на упаковке. В некоторых образцах найдены недопустимые консерванты. Четыре торговые марки не указали, что в составе есть сахар. Восемь напитков вообще нельзя считать соком по физико-химическим показателям. Всего изучили 39 торговых марок восстановленного томатного сока. В целом специалисты признали весь проверенный напиток безопасным.