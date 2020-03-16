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Роскачество предостерегло от товарной маскировки тушенки и сгущенки

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Некоторые производители с целью увеличения привлекательности своего продукта используют маркетинговые уловки, вводящие покупателя в заблуждение. В итоге приобретенный товар оказывается не тем, что заявлено на упаковке. Роскачество провело исследование по «товарной мимикрии», результаты опубликованы в понедельник, 16 марта.

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Если в терминологии наведут порядок, производителям таких продуктов придётся подтверждать их натуральный состав

Так, организация сообщает, что между тушеной говядиной и тушенкой есть разница. Тушеная говядина представляет собой мясные консервы, а тушенка — это мясорастительный продукт на основе соевого белка и воды, а не мяса. Таким образом, наличие слова «тушенка» в названии продукта означает, что он произведен не по ГОСТу, а по собственным стандартам производителя.

Аналогичным образом действуют производители сгущенного молока. С 11 января 2019 года в России вступили в силу новые требования маркировки молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, которые установили запрет на использование в их названиях «молочных» терминов. При этом через полгода (с 1 июля 2019 года) магазины обязали размещать стопроцентную молочную продукцию на полках отдельно от других продуктов, на ценниках должно быть указано «БЗМЖ» (без заменителей молочного жира).

Однако и в этом случае под видом стопроцентной молочной продукции производители продают масложировые продукты или продукты с иными немолочными названиями. Роскачество напоминает, что ни в сгущенном, ни в вареном сгущенном молоке заменителей молочного жира быть не должно. Тем не менее на полках магазинов можно встретить молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, продающийся под наименованием «Сгущенка» и в упаковке, дизайн которой всем хорошо знаком. Однако стопроцентным сгущенным молоком этот продукт не является.

Что касается введения в заблуждение потребителей, придерживающихся здорового образа жизни, то производители могут использовать в названии товара такие понятия, как Eco, Bio и Organic. При этом на упаковке может быть размещен знак, которым маркируется органическая продукция. Однако ввиду того что использование таких знаков, даже сертифицированных и зарекомендовавших себя, в России никак не регламентируется, всегда остается риск наткнуться на обман.

Также Роскачество дало советы по выбору «настоящей» «Докторской» и «Брауншвейгской» колбасы. В «Докторской» не должно быть мяса курицы, растительных (соевых, пшеничных и прочих) белков, клетчатки и крахмала. Состав «Брауншвейгской» должен включать в себя говядину, шпик, свинину, посолочную смесь (поваренная соль, фиксатор окраски: нитрит натрия Е250), сахар, пряности.

21 февраля Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара: их полезные или вредные свойства зависят от содержания в них глюкозы и фруктозы. Глюкоза и фруктоза — самые распространенные сахара, оказывающие очень разное влияние на организм. Глюкоза может перевариваться почти каждой клеткой организма, в то время как фруктоза почти полностью метаболизируется только печенью. Высокое употребление фруктозы крайне вредно для организма. Оно вызывает инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировую болезнь печени и диабет второго типа.

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