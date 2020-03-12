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Роскачество подвело итоги исследования презервативов

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Фото: Depositphotos
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Продукция пяти производителей презервативов потенциально небезопасна, у восьми наблюдается расхождение между заявленным и фактическим размером. К таким выводам пришли после проведенного исследования специалисты Роскачества.

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«В ходе проверки специалисты выявили ряд нарушений, из-за которых рейтинг презервативов был снижен или даже аннулирован», — отмечается на сайте ведомства в четверг, 12 марта.

Проверялись латексные мужские презервативы 17 торговых марок 13 производителей. Это презервативы из Великобритании (Ganzo, Duett), Таиланда (Okamoto, «Гусарские», Contex), Китая («Гороскоп любви», «Страсть», Durex), Германии (Masculan, Sico, Vizit), США (PLAYBOY), Индии (in Time), России (HASICO, «Гладиатор», Torex), Малайзии (Viva). Стоимость образцов составила от 26 до 533 рублей за пачку, содержащую от 3 до 18 шт.

Исследование проводилось по 60 показателям, 49 из которых имели отношение к безопасности.

У товаров пяти торговых марок эксперты зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения единых санитарных требований и ГОСТа. Это нарушение грозит раздражающим воздействием: эти вещества в таком количестве могут быть потенциально токсичны.

Тест на целостность упаковки и герметичность прошли все исследованные презервативы. Но у одного из образцов (торговая марка Duett) был обнаружен дефект «слипшаяся складка», такой презерватив можно считать бракованным.

Презервативы всех торговых марок оказались прочными при растяжении, но пять образцов не соответствовали ГОСТу по относительному удлинению при разрыве до теплового старения. К продуктам четырех торговых марок есть замечания по ширине, у одной торговой марки — по длине.

Исследование показало четкую зависимость между ценой и качеством товара: самые дешевые презервативы из исследованных получили самые низкие баллы в рейтинге Роскачества.

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