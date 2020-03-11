В Роскачестве рассказали о пользе пасты для здоровья

Одно из самых популярных блюд в мире — паста — полезна для здоровья, а ее производство почти не наносит ущерба экологии планеты. Об этом Роскачество сообщает в среду, 11 марта.

«Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека», — цитирует «Федеральное агентство новостей» пресс-релиз организации.

Правильное употребление макаронных изделий не оказывает негативного воздействия на организм. Паста — источник сложных углеводов, обеспечивающих медленное и равномерное высвобождение энергии, а также нормализующих пищеварение. Также паста содержит фолиевую кислоту, которая особенно полезна для женщин, и снижает уровень холестерина.

Из-за пасты никогда резко не вырастет уровень сахара в крови. В ней есть белок, который необходим тем, кто занимается спортом, сообщает телеканал «360».

Благодаря универсальности применения она фактически является безотходным продуктом. «Как ни странно, наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает итоговый процесс приготовления пасты для подачи к столу, на него приходится 38% углеродного следа этого продукта», — говорится в пресс-релизе.

При этом правильная паста должна быть сделана из муки твердых сортов пшеницы высшего сорта, сообщается на сайте aif.ru. По словам специалистов, только в такой муке содержится комбинация углеводов и белка, позволяющая приготовить пасту так, как готовят ее в Италии, — до состояния «аль денте», когда макароны проварены не до конца.

Хранить макаронные изделия рекомендуется в плотной закрытой упаковке в чистом, прохладном и хорошо проветриваемом месте, пишет RNS.

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