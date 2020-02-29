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Шеф-повара назвали вредные блюда в японских ресторанах

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Фото: Depositphotos
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Шеф-повара дали советы, что лучше заказывать в суши-барах и ресторанах, а от каких блюд стоит отказаться, сообщает Insider.

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Так, по мнению Кийо Икеда, не стоит брать вечером закуски и гарниры, в которых используются сырые мясо, рыба и морепродукты. По его словам, рестораны часто пытаются использовать дневные остатки.

Владелец ресторана в Лас-Вегасе Санг Пак считает, что темпура (рыба и овощи в тесте, обжаренные в масле. — Ред.) не самый лучший вариант.

«Вы никогда не знаете, когда масло было заменено. Плюс, такую закуску следует избегать тем, кто пытается придерживаться диеты», — заметил Пак.

На вопрос, на что тогда лучше обратить внимание, Пак ответил, обед или ужин хорошо начать с супа мисосиру (низкокалорийное блюдо на основе соевой пасты. — Ред.). При этом он отметил, что если суп хорошо приготовлен, то скорее всего суши тоже будут вкусными.

Также повар порекомендовал выбирать салаты из морских водорослей. Они полезны и питательны, подчеркнул он.

Победитель кулинарного шоу Chopped Крис Ройстер назвал лучшим блюдом японской кухни суши с васаби тобико (икра зеленого цвета — Ред.) и перепелиным яйцом.

«Эта закуска одна из моих любимых. Ее готовят из жирного яичного желтка с острой икрой. Такое сочетание многие упускают из виду. Очень зря», — прокомментировал шеф-повар. Выделил он и уни (икра морского ежа) и суши со скумбрией.

В России сейчас отмечают Масленицу. Блины, которые принято есть на праздник, — достаточно жирный и калорийный продукт, поэтому наиболее подходящей начинкой для них может быть нежирная красная рыба или ягоды, рассказали в среду, 26 февраля, «РИА Новости» врачи.

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