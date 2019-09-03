Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции

Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские». Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования . Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Роскачества, отметив, что в итоге производителям таких продуктов придется подтверждать их натуральный состав. Сейчас использование подобных наименований не регулируется, а изготовители могут печатать эту маркировку на любом товаре. В Минсельхозе признали, что пока использование такой терминологии — лишь маркетинговая уловка . В ведомстве допустили, что в перспективе «био» и «эко» продукты из Европы могут приравнять к органическим товарам.

Натуральное разнообразие

Как рассказали «Известиям» в Роскачестве, сейчас в российском законодательстве нет терминов «эко», «био» (bio) и «фермерский». Требований к подобным товарам также пока не существует. А значит, производителю не обязательно предоставлять какую-либо подтверждающую документацию о наличии свойств товара, закрепленных за этими понятиями. Например, нет необходимости гарантировать, что продукция натуральная и была произведена без пестицидов или других химикатов.

Ситуация осложняется тем, что технический регламент о маркировке на территории ЕАЭС предусматривает: изготовители должны указать на товарах информацию о признаках пищевой продукции. Более того, они обязаны подтвердить эти свойства, но о каких конкретно документах идет речь, в регламенте не указано.

Э-1 Продуктовый рынок в Берлине Фото: ТАСС/DPA/Ralf Hirschberger

В Роскачестве также отметили, что потребитель привык ассоциировать такие метки с натуральным происхождением продукции. А так как регулирование пока отсутствует, эти наименования становятся удобным способом ввести покупателей в заблуждение . При этом товары с такой маркировкой могут ничем не отличается от обычных, хотя стоить будут дороже.

В марте Роскачество обозначило проблему с отсутствием регулирования для условно органической продукции в письме в Роспотребнадзор (есть у «Известий»). Сейчас организация конкретизировала свои предложения. В частности, она считает правильным следовать принципам, установленным в Евросоюзе . Например, считать наименования «эко», «био» («bio») идентичными органической продукции, которая произведена без химических компонентов. Также в Роскачестве рассказали «Известиям», что нужно дать определение понятию «фермерский» и ввести требования к этим товарам, а затем и порядок подтверждения производителями такого заявления на маркировке.

Изменения относительно маркировок «эко» и «био» надо закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы, а понятие «фермерский» — отразить в техрегаменте о маркировке, считают в организации.

Э-2 Продукты российской органической фермы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предложения организации отвечают целям Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года, хотя в плане реализации этого документа такие шаги не предусмотрены, заявил «Известиям» заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский. По его словам, оборот товаров, в том числе и их маркировка, основываются на принципах добросовестности. Это касается и указаний на потребительские свойства продукции, которые не должны вводить потребителя в заблуждение.

Экоприем

Использование на упаковках продукции маркировки «био» и «эко» — маркетинговые приемы производителей, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза . Вступивший в силу в 2018 году закон об органической продукции не распространяется на такие товары и не вводит ограничений на эти обозначения. Хотя в министерстве допустили: после подписания соглашения о взаимном признании терминологии, например, с Евросоюзом российский стандарт об органической продукции дополнят. Например, в части соответствия терминов «эко» и «био», которые применяются к продукции из европейских государств, российскому определению «органик».

Согласно закону об органической продукции, с 1 января 2020 года уполномоченные Росаккредитацией аттестационные компании (они еще не определены) должны будут сертифицировать производителей . К примеру, если речь идет о растительной продукции, то в хозяйствах будут проверять каждый этап — начиная с качества земли и заканчивая свойствами урожая. Только после прохождения аттестации компанию внесут в единый реестр, что даст ей право использовать на своих товарах маркировку «органик». Вся цепочка производства и контроля органической продукции станет единой, прозрачной и контролируемой, что значительно повысит доверие потребителей к таким товарам, сказали в Минсельхозе.

Э-3 Магазин органических продуктов в Нюрнберге, Германия Фото: ТАСС/DPA/Daniel Karmann

Зампред правления ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов поддерживает предложение Роскачества. В отличие от термина «органик» и его производных термины «эко» и «био» пока не определены законодательством и их использование государство не контролирует. Это создает лазейку для недобросовестных игроков, уверен он. Эксперт считает, что если власти уравняют между собой «эко», «био» и «органик», то первые два нужно будет запретить, так как наша страна уже выбрала единый термин для такой продукции — «органик».