Химия экобренда: в РФ приступили к созданию марки «зеленой» продукции

Первые участки для выращивания экологически чистой продукции АПК на экспорт выберут в 2020 году. Минсельхоз уже подготовил проект «дорожной карты» по созданию в России «зеленого бренда». «Известия» ознакомились с документом. К концу этого года планируется разработать национальный стандарт экопродукции, а к середине следующего — определить пилотные регионы, где планируется ее выращивать. Создать защищенный «зеленый бренд» и продвигать его на внешних рынках в феврале этого года правительству поручил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Экспертов смущает пункт «дорожной карты» Минсельхоза об использовании агрохимикатов: если их не запретят, экопродукция не будет отличаться от уже существующей.

Начнут озеленять

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза, уже готов проект плана мероприятий по созданию в РФ «зеленого бренда», то есть защищенной торговой марки экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Такие товары в перспективе будут продвигать на внутреннем и внешнем рынках. О необходимости создать подобный бренд заявил в феврале Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Теперь Минсельхоз исполняет соответствующие поручения. «Дорожная карта» за подписью замглавы министерства Ивана Лебедева 30 апреля была разослана на согласование в ведомства, «Известия» ознакомились с ней.

Ведомство планирует проанализировать законодательство Евросоюза и ведущих стран мира в сфере экологически чистой продукции. Это позволит адаптировать международные методики и лучшие мировые практики производства и оборота экотоваров, следует из бумаг министерства. Уже в июле 2019 года Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект об экологически чистой продукции. В нем будут закреплены требования к производству таких товаров, а также обозначено нормативное регулирование в сфере применения агрохимикатов. Будет выделен блок добавок, допустимых при производстве «зеленых» товаров. А к концу года министерство намерено разработать национальные стандарты для экопродукции. К этому же сроку должны быть сформулированы и правила сертификации товаров. В 2019 году, с привлечением экспертов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), начнется разработка концепции «зеленого бренда» и его суббрендов.

Нам нужен план

Уже к лету 2020-го в стране могут появиться испытательные лаборатории для оценки соответствия экопродукции установленным требованиям. В том же году планируется создать план маркетинговых мероприятий и стимулирующих мер поддержки производителей. Например, речь идет о страховании урожая. В июле следующего года в двух пилотных регионах хотят провести паспортизацию участков, которые пригодны для экологического земледелия, и внести их в базу Минсельхоза.

— О конкретных характеристиках бренда и категориях продуктов можно будет говорить после согласования плана мероприятий федеральными органами власти, — подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза. — Разработку концепции защищенной продукции, а также подготовку национальных стандартов Минсельхоз рассчитывает завершить к концу 2019 года. Предварительно на 2020-й запланированы мероприятия по продвижению «зеленого бренда».

Если Минсельхоз внесет законопроект о производстве новой продукции в Госдуму в июле, уже в осенне-зимнюю сессию его могут принять, сказал «Известиям» исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко. По его мнению, если паспортизация земель в двух пилотных регионах пройдет в 2020 году, то экспорт товаров может начаться в 2021-м.

В международной практике есть два понятия: органической продукции, то есть произведенной без химии, минеральных удобрений, и неорганической — с использованием агрохимикатов, подчеркнул Олег Мироненко. Если Минсельхоз допустит их применение в производстве экотоваров, то речь пойдет о выращивании обычной сельхозпродукции. В этом случае непонятно, как планируется ее продвигать.

Сделано в России

Россия сегодня специализируется на экспорте сырья –– зерна, рыбы, а не готовой продукции, отметил Олег Мироненко.

В пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ) сказали «Известиям», что отечественная экологически чистая продукция пользуется большим спросом на зарубежных рынках. По данным РЭЦ, высокий интерес к российским продуктам питания наблюдается в Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в европейских странах. Например, Китай активно покупает рыбу и морепродукты, сою и растительные масла, кондитерские изделия, рыбную и пшеничную муку, рапс, напитки.

Также Россия поставляет халяльные продукты в Кувейт, ОАЭ, Оман. Отечественные товары помимо выгодных цен уже сегодня славятся своей натуральностью. С 2017 года РЭЦ продвигает экспортный бренд Made in Russia, а также его зонтичный бренд Good Food Russia. Он создавался специально для того, чтобы продвигать добросовестных производителей российских продуктов питания среди зарубежных покупателей.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что ведомство получило план мероприятий Минсельхоза. Специалисты внесли предложения по доработке документа. В пресс-службе Росстандарта уточнили, что «дорожную карту» агентство согласовало с учетом некоторых замечаний. Работа над формированием новых национальных стандартов уже начата. В пресс-службе Роспотребнадзора, Росаккредитации на запросы «Известий» не ответили.